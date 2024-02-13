  • BIST 9124.18
  • Altın 2003.628
  • Dolar 30.7197
  • Euro 33.1163
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAİsrail Batı Şeria'da gece baskınları düzenledi

Fenerbahçeliler ‘Zaferin Rengi’ filmine akın edecek

» »
KKTC Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği, ‘Zaferin Rengi’ filmini taraftarlarla beraber izlemek için etkinlik düzenliyor.
Fenerbahçeliler ‘Zaferin Rengi’ filmine akın edecek

KKTC Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği'nin etkinlikle ilgili yaptığı açıklama şöyle:

16 Şubat Cuma günü tüm dünyada ve ülkemizde aynı anda vizyona girecek olan, Ünlü oyuncular Nejat İşler, Timuçin Esen, Yiğit Özşener, Gonca Vuslateri, Yılmaz Bayraktar ve Birce Akalay’ın da rol aldığı ‘Zaferin Rengi’, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Anadolu’da başlatılan milli mücadelenin işgal altındaki İstanbul’da büyümesini ve futbol zaferleriyle kenetlenip moral bulan Türk halkının bağımsızlık için direnişini anlatıyor. Filmde Türk spor tarihine damgasını vurmuş General Harrington Kupası maçı konu ediliyor.

KKTC Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği (KKTCFBİDER) özellikle Fenerbahçelilerin merak ve heyecanla bekledikleri film için organizasyon düzenliyor. Lefkoşa Dereboyu’nda bulunan Avenue Cinemax Salonlarında gösterime girecek olan filmi dernek üyeleri ve Sarı Lacivert renklere gönül veren taraftarlarla birlikte görecek. 16 Şubat Cuma günü Avenue Sinema Salon 1 ‘de toplu olarak gösterilecek filme kayıtlar devam ediyor. Konu ile ilgili olarak, dernek başkanı Burçin Aliusta tarafından yapılan duyuru şöyle;

‘’ Değerli Fenerbahçeli Dostlarımız. Özellikle Sarı Lacivert renklere gönül vermiş büyük Fenerbahçe camiamızın merakla beklenen filmi ‘Zaferin Rengi’ için geri sayım başladı. Yapımcılığını ve yönetmenliğini Abdullah Oğuz’un, başrollerini ise Kubilay Aka ile Gülper Özdemir’in üstlendiği film, 16 Şubat’ta vizyona girecek. Ülkemizde de aynı tarihte vizyona girecek olan filmi derneğimiz KKTC Fenerbahçeli İş İnsanları Derneğimizin (KKTCFBİDER) organizasyonu ile, Lefkoşa Avenue Cinemax salonunda siz Fenerbahçeli dostlarımız ile seyretmeyi, şanlı tarihinizin en önemli başarısına ve unutulmaz Harrington Kupası zaferimizi bir kez daha büyük duygularla izlemeyi arzu ediyoruz. Özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin katılımı bizler için çok önemlidir. Bu nedenle 16 Şubat Cuma akşamı saat 20:30 da gösterime girecek olan filmi, sarı lacivert formalarımızla hep birlikte izlemek, adeta bir tribün havasında bizlerle birlikte olmak isteyen tüm renktaşlarımız, sınırlı katılım sayısından dolayı en geç 15 Şubat Perşembe gününe kadar bizlere ulaşması ve kaydını yaptırması gerekmektedir. ‘’

Dernek iletişim numaramız; 0542 889 1907 – 0533 869 1907

 

Filmin konusu; Ünlü oyuncular Nejat İşler, Timuçin Esen, Yiğit Özşener, Gonca Vuslateri, Yılmaz Bayraktar ve Birce Akalay’ın da rol aldığı ‘Zaferin Rengi’, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Anadolu’da başlatılan milli mücadelenin işgal altındaki İstanbul’da büyümesini ve futbol zaferleriyle kenetlenip moral bulan Türk halkının bağımsızlık için direnişini anlatıyor. Filmde Türk spor tarihine damgasını vurmuş General Harington Kupası maçı konu ediliyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yer yer yağmur bekleniyor13 Şubat 2024 Salı 09:34
  • Arıklı’dan Özersay’a: Bellapais’teki yüz binlerce sterlinlik villayı nasıl aldığını açıkla13 Şubat 2024 Salı 09:33
  • Meclis toplanacak13 Şubat 2024 Salı 09:30
  • DP Genel Sekreteri Akpınar: Araştırma ve soruşturmayı başlatıyoruz13 Şubat 2024 Salı 09:28
  • Kılıç: Daha sıkı denetim mekanizmalarının devreye girmesi artık şart13 Şubat 2024 Salı 09:19
  • Rum basını: Pile’deki çalışmalara verilen geçici ara kalıcı oldu13 Şubat 2024 Salı 08:35
  • Döviz güne nasıl başladı?13 Şubat 2024 Salı 08:30
  • Meteoroloji Dairesi'nden fırtına uyarısı!13 Şubat 2024 Salı 08:29
  • Özadam yazdı...Suçlu olmayan var mı?13 Şubat 2024 Salı 08:00
  • “Gelecek Bensem Umut Benim” projesi çerçevesinde öğrenci ve ailelere seminer12 Şubat 2024 Pazartesi 15:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti