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Fenerbahçelilerden ‘ Vefa ‘ ziyareti…

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Fenerbahçelilerden ‘ Vefa ‘ ziyareti…
Fenerbahçelilerden ‘ Vefa ‘ ziyareti…

KKTC Fenerbahçeliler Derneği yöneticileri ve Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi A. Sertaç Komsuoğlu ve Voleyboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Simla Türker Bayazıt,  atlet, basketbolcu, kürekçi ve voleybolcu olarak kulübe yıllarca hizmet eden, kulübün kadın basketbol ve voleybol şubelerini kuran ve kaptanlığını yapan Ayten Salih Berkalp’i bayramda ziyaret etti.

İstanbul’da öğrenim gördüğü yıllarda Fenerbahçe'ye büyük hizmetleri bulunan, Kulübün bir değil iki tane branşının kurucuları arasında yer alan ve kaptanlıklarını yapan ( Kadın Voleybol ve Basketbol takımları) , Kıbrıs Türk tarihinde de çok önemli yeri bulunan yaşayan efsane Dr.Ayten Berkalp ile Lefkoşa Eziç restoranda bir araya geldi..

Kulüp yöneticileri , dernek başkanı Gökhan Necipoğlu ve Genel Sekreter Burçin Aliusta’nın da hazır bulunduğu kısa fakat anlamlı ziyarette duygusal anlar da yaşandı.

 Dr. Ayten Salih Berkalp ziyarette Kulüp müzesine ve başkan Ali Koç’a iletilmek üzere , Ahmet Tolgay’ın yazdığı “Dr. Ayten’in Romanı” isimli kitabı hediye etti.

Dr. Ayten Salih kitabı, “Fenerbahçe Spor Kulübü'ne yaşamımdaki katkılarından ötürü teşekkür ederim” diyerek imzaladı.

Ziyareti Dr.Ayten Berkalp’e , üzerinde Fenerbahçe Futbol takımımızın imzaları bulunan Formanın takdim edilmesi ve çekilen anı fotoğraflarının ardından tamamlandı.

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