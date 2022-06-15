Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi elemesindeki rakibi belli oldu

Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda mücadele edecek olan Fenerbahçe'nin rakibi, çekilen kura sonrası Dinamo Kiev oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2022-23 sezonu 2. Eleme Turu kura çekimi İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirildi.

2021-2022 sezonunu Spor Toto Süper Lig’de 2. sırada bitiren ve bu turdan başlayacak olan Fenerbahçe’nin de rakibi de belli oldu. Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu’nda Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile eşleşti.

İlk maçlar 19-20 Temmuz, rövanş maçları ise 26-27 Temmuz’da oynanacak.

Fenerbahçe, ilk maçta Dinamo Kiev ile Polonya’da karşı karşıya gelecek. Rövanş maçı ise İstanbul’da oynanacak.

Temsilcimiz, Dinamo Kiev’i elemesi halinde ise Monaco, Sturm Graz, Royale Union Saint Gilloise ya da Midtjylland-AEK Larnaca maçının galibi ile karşılaşacak.