  • BIST 2.592,38
  • Altın 1016.772
  • Dolar 17.9117
  • Euro 18.3089
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKADSÖ açıkladı! Maymun çiçeği vakaları 18 binin üzerinde

Fenerbahçe'nin toplam borcu açıklandı

» »
Fenerbahçe'nin 31 Mart itibarıyla toplam borcunun 6 milyar 423 milyon lira olduğu açıklandı.
Fenerbahçe'nin toplam borcu açıklandı

Fenerbahçe Denetleme Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, Kalamış'taki Faruk Ilgaz Tesisleri'nde devam eden Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında, Denetim Kurulu Faaliyet Raporu'nu okundu.

Rapora göre, son üç aylık dönemi kapsayan 31 Mart 2022'den itibaren Fenerbahçe'nin toplam borcunun 6 milyar 423 milyon lira olduğu belirtildi.

Raporda yer alan bilgiye göre, Fenerbahçe'nin finansal borçları 3 milyar 823 milyon, ticari borçları 379 milyon, kiralama kaynaklı yükümlülükleri 57 milyon, ertelenmiş gelirler 411 milyon, diğer borç ve yükümlülükler 1 milyar 753 milyon lira.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Galatasaray, Avusturya kampındaki ilk çalışmasını yaptı27 Temmuz 2022 Çarşamba 08:50
  • Fenerbahçe, Dinamo Kiev karşısına tur için çıkacak26 Temmuz 2022 Salı 10:50
  • Polis Salon Turnuvası başladı25 Temmuz 2022 Pazartesi 17:49
  • Fenerbahçe'de aylardır beklenen golcü transferi bitiyor!25 Temmuz 2022 Pazartesi 10:45
  • Seferovic: İyi bir takımımız var, iyi şeyler yapacağımıza inanıyorum25 Temmuz 2022 Pazartesi 09:13
  • Süper Lig’de 2022-23 sezonu 1. ve 2. hafta programı açıklandı24 Temmuz 2022 Pazar 12:20
  • Acun Ilıcalı’nın takımı Hull City’nin Süper Lig’den son transferi: Benjamin Tetteh23 Temmuz 2022 Cumartesi 19:55
  • U 11 Minik Futbol Turnuvası Yapıldı23 Temmuz 2022 Cumartesi 14:51
  • Hamitköy kros yaptı23 Temmuz 2022 Cumartesi 12:09
  • Galatasaray'ın yeni futbolcusu Leo Dubois kim?22 Temmuz 2022 Cuma 12:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti