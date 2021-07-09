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Fenerbahçe’nin yeni sezon formasında Atatürk imzası detayı

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Fenerbahçe, Puma’yla anlaşmasının ardından 2021-22 sezonunda giyeceği formaları tanıttı. Formalarda en dikkat çeken detay ise Mustafa Kemal Atatürk’ün imzası.
Fenerbahçe’nin yeni sezon formasında Atatürk imzası detayı

Fenerbahçe, 2004 yılından beri bir diğer ünlü spor markası Adidas ile çalışıyordu.

Başkan Ali Koç, yeni sezon formalarında şampiyonluk sayılarını simgeleyen yıldızların yer almadığını söyledi. Koç, 2022-23 sezonunun formaları için kararın da şimdiden verildiğini duyurdu.

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Saat 15.00 itibariyle online ve mağaza satışlarına başlanan formaların fiyatı ise 319 lira.

Atatürk’ün imzası ise Fenerbahçe’nin iç sahada oynayacağı karşılaşmalarda giyeceği çubuklu formanın sırt kısmında yer alıyor.

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