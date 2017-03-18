Fenerbahçe'ye Kocaman çelmesi

Adı son dönemde Fenerbahçe ile anılan Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı Konyaspor, Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-2 yendi.

17. dakikada Atiker Konyaspor'un golü geldi. Ani gelişen Atiker Konyaspor atağında Milosevic ile Bajic paslaşarak Fenerbahçe ceza sahasına kadar ilerledi. En son Milosevic'in pasıyla penaltı noktasında topla buluşan Bajic, topu filelere gönderdi. 21. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Kendi yarı sahasından aldığı topla rakiplerini geçerek rakip ceza sahasına sokulan Skrtel'ın yaklaşık 25 metreden vuruşunda, kaleci Serkan Kırıntılı'nın müdahalesi yeterli olmadı ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

1 dakika sonra Konyaspor yeniden öne geçti. Mehmet Topal'dan topu kapan Bajic'in 18 üzerinden yerden şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti. 33. dakikada ise Konyaspor kalecisi Serkan Kırıntılı'yla çarpışan Fernandao, sol kolunun üzerine düştü. Acı içinde yerde kıvranan tecrübeli futbolcunun sol kolunda kırık oluştuğu açıklandı.

İlk yarı 2-1 sona erdi.

54'te Ömer Ali Şahiner Konyaspor'un üçüncü golünü attı. 72'de ise Moussa Sow'un golüyle Fenerbahçe farkı 1'e indirdi.

Fenerbahçe 44 puanda kaldı. Konyaspor 35 puana yükseldi.

Advocaat'ın 11'i

Dick Advocaat, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Atiker Konyaspor'la oynadıkları maçın kadrosunda, son karşılaşmaya göre 3 değişiklik yaptı.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Advocaat, geçen hafta Aytemiz Alanyaspor karşısında 3-2 kazanan takımda biri zorunlu olmak üzere 3 değişikliğe gitti.

Babasının cenazesi nedeniyle Surinam'da bulunan Lens kadroda yer almazken, Şener Özbayraklı ile İsmail Köybaşı yedek kulübesinde oturdu. Bu isimlerin yerine Gregory van der Wiel ile sarı kart cezaları biten Josef de Souza ile Hasan Ali Kaldırım ilk 11'de sahaya çıktı.

Fenerbahçe'de 4 eksik

Fenerbahçe, Atiker Konyaspor karşısında 4 futbolcusundan yoksun çıktı.

Babasının cenazesine giden Lens'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Simon Kjaer ile Volkan Demirel, kadroda yer almadı.

Slovak futbolcu Miroslav Stoch ise bugün doğan bebeği nedeniyle teknik direktör Dick Advocaat'tan izinli olduğu için kadroya dahil edilmedi.

Bu isimlerin yanı sıra Advocaat, Salih Uçan, Oleksandr Karavaiev ve Emmaneul Emenike'yi ise 18 kişilik maç kadrosunun dışında bıraktı.

Chahechouhe 2 ay sonra Kadıköy'de sahaya çıktı

Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Aatıf Chahechouhe, 2 ay sonra sarı-lacivertli formayla Kadıköy'de maça çıktı.

Son olarak Ülker Stadı'nda 15 Ocak'ta oynanan Adanaspor maçında forma giyen Chahechouhe, daha sonra sarı-lacivertlilerin iç sahadan yaptığı 5 resmi maçta da şans bulamadı.

Tecrübeli futbolcu başta Adanaspor maçı olmak üzere bazı iç saha maçlarında sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekmişti.

Tribünler yine boş

Fenerbahçeli taraftarlar, Atiker Konyaspor maçına da ilgi göstermedi.

Bu sezon Kadıköy'de derbiler ve Avrupa maçları dışında tribünleri doldurmayan sarı-lacivertli taraftarlar, Süper Lig'de lider Beşiktaş'ın 10 puan gerisinde bulunan takımlarını yine yalnız bıraktı.

Tribünde yaklaşık 5 bin Fenerbahçeli taraftar yer aldı. Atiker Konyasporlu yaklaşık 30 taraftar da deplasman tribününde takımlarını destekledi.

Öte yandan, maç başlamadan önce bütün tribünler sarı-lacivertli takımı çağırarak alkışla moral verdi.

Kocaman'dan 3 değişiklik

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, geçen hafta Medipol Başakşehir'e 3-0 kaybettikleri maçın kadrosundan 3 değişikliğe gitti.

Tecrübeli teknik adam, Alban Meha, Ali Çamdalı ve Dimitar Rangelov'un yerine Volkan Fındıklı, Ömer Ali Şahiner ile Deni Milosevic'i ilk 11'de oynattı.