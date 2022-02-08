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Fenerbahçe'yle İpleri Tamamen Kopardı! Mesut Özil, Şaşırtan Teklife "Evet" Diyebilir

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Fenerbahçe'yle İpleri Tamamen Kopardı! Mesut Özil, Şaşırtan Teklife "Evet" Diyebilir
Fenerbahçe'yle İpleri Tamamen Kopardı! Mesut Özil, Şaşırtan Teklife "Evet" Diyebilir

Fenerbahçe'de Mesut Özil'in takımdan ayrılmasına artık kesin gözüyle bakılıyor. Yıldız futbolcunun, Cilegon FC'den gelen teklife sıcak baktığı ve sezon sonunda Endonezya'nın yolunu tutabileceği düşünülüyor.

Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer edilen ancak geldiği günden bu yana eleştiri oklarının hedefi olan Mesut Özil, sezon sonunda takımdan ayrılıyor. Ali Koç'la arası eskisi kadar iyi olmayan dünyaca ünlü yıldızın, sezon sonunda yolunun Endonezya'ya düşebileceği belirtildi.

Mesut Özil, Fenerbahçe'yle ipleri kopardı! Dünyaca ünlü yıldız şaşırtan teklife 'Evet' diyecek

GELECEK SEZON ENDONEZYA LİGİ'NE GİDEBİLİR

Akşam'ın haberine göre, Endonezya kulübü Cilegon FC Başkanı Raffi Ahmed, Mesut Özil ile Instagram üzerinden görüştüğünü ve Mesut'un Endonezya Ligi'nde oynamaya sıcak baktığını söyledi. Geldiği günden bu yana performansı tartışma konusu olan dünyaca ünlü yıldız, kendisine gelen teklifi kabul etmesi durumunda önümüzdeki sezon Endonezya Ligi'nde forma giyecek.

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