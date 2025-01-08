Fenomen Berber Hici, Güzelyurt Meslek Lisesi'nde workshop verdi!

Ülkemizde geniş bir hayran kitlesine sahip fenomen Berber Hici, Cyprostyle Education Saç ve Güzellik Merkezi'nin özel davetiyle Kıbrıs'a geldi.

Güzelyurt Meslek Lisesi Güzellik Hizmetleri ve Saç Bakım Alanı öğrencileri için düzenlenen workshop etkinliği büyük ilgi gördü.

Fenomen Berber Hici, etkinlik boyunca öğrencilerle birebir ilgilenerek saç bakımına dair güncel teknikler ve yaratıcı tasarımlar hakkında bilgi verdi. Öğrenciler, mesleki becerilerini geliştirmek için eşsiz bir fırsat elde etti.

Güzelyurt Meslek Lisesi Müdür Muavini Burcu Yorgancı, yaptığı açıklamada, “Berber Hici’yi okulumuzda ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Bu anlamlı etkinlik için Cyprostyle Education Direktörü Soner Tekeli'ye ve ekibine teşekkür ederiz” dedi.

Cyprostyle Education tarafından düzenlenen bu etkinlik, sektördeki yenilikleri öğrencilere ulaştırmayı ve onların kariyerlerine katkı sağlamayı hedefliyor.