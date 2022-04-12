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Fenomen boşanma avukatı açıkladı: “Bu beş meslektense kaçın”

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TikTok fenomeni boşanma avukatı, edindiği deneyimlere dayanarak hangi meslek grubundan kişilerle evlenilmemesi gerektiğini açıkladı. Beş meslek sayan avukat, en zorlu davalarını bu meslek grubundan kişilerle yaşadığını belirtti.
Fenomen boşanma avukatı açıkladı: “Bu beş meslektense kaçın”

TikTok kullanıcı adı @Jettiegirl28 olan bir boşanma avukatı, iş hayatında on yılı aşkın bir süredir olduğunu ve deneyimlerine dayanarak bazı meslek gruplarından kişilerle evlenilmemesi gerektiğini söyledi. Avukat, “Kariyerim boyunca gördüğüm en zor davalarımda, şaşırtıcı bir şekilde bu beş meslekteki erkekler vardı” dedi.

Insider’ın haberine göre; Atlanta, Georgia’daki The Leonard Firm’ın kurucusu ve yönetici ortağı olan Katie K. Leonard paylaşımıyla en çok konuşulan isimlerden biri oldu.

Leonard, yayınladığı videoda evlilik için uzak durulması gereken meslekleri şu şekilde sıralıyor: İtfaiyeciler, polis memurları, askerler, cerrahlar ve pilotlar.

NARSİST VE KONTROLCÜLER

Videosunda, bu mesleklerdeki erkeklerin aykırı değerlere sahip olduğunu, daha narsist ve kontrolcü olma eğiliminde olduklarını belirtiyor: “Boşanma ile uğraşırken çok daha zor olma eğilimindeler. ‘Bana meydan okumaya nasıl cüret edersin’ gibi bir yaklaşımları var. Bu mesleklere bakarsanız, hepsinin ortak noktası ne? Onlar mesleklerinde tanrılar, değil mi? Polissen silahla ortalıkta dolaşıyorsun. Otoriteyle ortalıkta dolaşıyorsun. Cerrahsan hastanede dolaşıyorsun; herkes sana bakıyor, herkes sana saygı duyuyor. Pilotlarsa bir seferde 150, 200 kişinin hayatını kontrol altında tutuyor. Sonra eve geliyorsun ve aniden biri senden çöpü çıkarmanı istiyor. Bence bu zor bir geçiş.”

Avukatın TikTok’ta paylaştığı video 1,5 milyondan fazla görüntüleme ve 12.400 yorum aldı. Pek çok kullanıcı da Leonard’ın teşhisine katıldı. Yaklaşık 2.000 beğeni alan bir yorumda, “Bir cerrahtan boşandım ve bunun doğru olduğunu teyit edebilirim” yazıldı.

ERKEKLER İÇİN EN TEHLİKELİ OLANLARSA…

Kullanıcılar meslek listesine ayrıca; papazlar, sporcular ve yatırım bankacıları da dahil olmak üzere yeni meslek grupları da önerdiler.

Leonard, ayrıca erkeklerin evlenmekten kaçınması gereken bir numaralı profili de açıkladı: Ev hanımları. Avukat şu yorumları yaptı: “Ev hanımlarından boşandığınızda, korkudan felç olurlar ve haklı olarak tüm hayatları değişmek üzeredir. Neler olup bittiği hakkında finansal olarak bilmedikleri pek çok şey var, bu yüzden kafalarını kuma gömme eğilimindedirler.”

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