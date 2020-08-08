Fenrbahçeliler Derneği'nden Beşiktaşlarılar Derneği'nin düzenlediği turnuvaya katılım

KKTC Fenerbahçeliler Derneğinin Bazı yönetim kurulu üyeleri spor dostluk kardeşliktir felsefesinden yola çıkarak KKTC Beşiktaşlılar Derneği tarafından Fenerbahçeli abimiz Murat Gökçe'nin oğlu Ada Gökçe anısına düzenlenen tavla turnuvasına derneğimizi temsilen katıldılar.

KKTC Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Toykan Özdamar yaptığı açıklamada acının renginin olmadığını, sporun saha içinde ezeli bir rekabet dışında ise dostluk ve kardeşlikten ibaret olması gerektiğini bir kez daha anladıklarını belirtti. Özdamar, Misafirperverlikleri için başta Dernek Başkanı Mustafa Taş'a ve yönetim kuruluna, etkinliğe katılarak renk katan Fenerbahçeli ve Beşiktaşlı tüm arkadaşlara teşekkürlerini sundu.