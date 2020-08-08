  • BIST 1.061
  • Altın 477,157
  • Dolar 7,2075
  • Euro 8,4903
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 34 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 993 test yapıldı, 1 pozitif vakaya rastlandı,9 kişi taburcu edildi

Fenrbahçeliler Derneği'nden Beşiktaşlarılar Derneği'nin düzenlediği turnuvaya katılım

» »
Fenrbahçeliler Derneği'nden Beşiktaşlarılar Derneği'nin düzenlediği turnuvaya katılım
Fenrbahçeliler Derneği'nden Beşiktaşlarılar Derneği'nin düzenlediği turnuvaya katılım

 

KKTC Fenerbahçeliler Derneğinin Bazı yönetim kurulu üyeleri spor dostluk kardeşliktir felsefesinden yola çıkarak KKTC Beşiktaşlılar Derneği tarafından Fenerbahçeli abimiz Murat Gökçe'nin oğlu Ada Gökçe anısına düzenlenen tavla turnuvasına derneğimizi temsilen katıldılar.

 

KKTC Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Toykan Özdamar yaptığı açıklamada acının renginin olmadığını, sporun saha içinde ezeli bir rekabet dışında ise dostluk ve kardeşlikten ibaret olması gerektiğini bir kez daha anladıklarını belirtti. Özdamar, Misafirperverlikleri için başta Dernek Başkanı Mustafa Taş'a ve yönetim kuruluna, etkinliğe katılarak renk katan Fenerbahçeli ve Beşiktaşlı tüm arkadaşlara teşekkürlerini sundu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İtalya Serie A'da şampiyon Juventus27 Temmuz 2020 Pazartesi 12:40
  • Tenis Ligi Play-Off finalinde heyecan dorukta…26 Temmuz 2020 Pazar 15:40
  • Rekor kırdılar26 Temmuz 2020 Pazar 12:35
  • KTSYD’de Mali Genel Kurul yapıldı26 Temmuz 2020 Pazar 08:49
  • Şampiyon Tony, lider Tony!26 Temmuz 2020 Pazar 08:47
  • Mike Tyson ringlere geri dönüyor24 Temmuz 2020 Cuma 10:02
  • Formula 1, bu yıl ABD, Meksika ve Brezilya'da yapılamayabilir04 Temmuz 2020 Cumartesi 10:18
  • Mağusa Spor Akademisi Derneği Genel Kurulu yapıldı02 Temmuz 2020 Perşembe 18:20
  • NBA’de 16 oyuncunun Covid-19 testi pozitif28 Haziran 2020 Pazar 16:38
  • TFF Başkanı Özdemir Fenerbahçe üyeliğinden istifa etti17 Haziran 2020 Çarşamba 17:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti