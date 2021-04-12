Ferdi Sabit Soyer: "Cumhurbaşkanı, Erhürman üzerinden Eroğlu’na da hakaret ediyor"

İşte açıklama;

Cumhurbaşkanı Syn Tatar, Syn Erhüman'a hakaret dolu sõzleri, CB Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne söyletiyor. Yeni şeylerle uğraşıyor ya en yenisi bu. Memur eli ile hakaret. Üstelik 11 Şubat 2014 Belgesini imzalayan Syn Eroğlu'na da Syn Erhüman üzerinden hakaret ediyor