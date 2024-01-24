Ferdi Sabit Soyer hastaneye kaldırıldı!

Eski başbakanlardan, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) önde gelen isimlerden Ferdi Sabit Soyer karın boşluğundaki ağrı nedeniyle dün akşam saatlerinde Gazimağusa'da hastaneye kaldırıldı.
Soyer’in tedavisi koroner yoğun bakımda devam ediyor.
Eski başbakanlardan, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) önde gelen isimlerden Ferdi Sabit Soyer karın boşluğundaki ağrı nedeniyle dün akşam saatlerinde Gazimağusa'da hastaneye kaldırıldı.
Soyer’in tedavisi koroner yoğun bakımda devam ediyor.
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