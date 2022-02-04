Ferdi Sabit Soyer, UBP'ye yönelik “Yüzüne tüküreceğinin yüzünde hiç olmazsa öpebileceğin bir yer bıraksaydın”

Ferdi Sabit Soyer, seçimden önce CTP’nin hangi yüzle Ankara’ya gideceğini sorgulayanların şimdi de CTP’nin elini taşın altına koymasından söz ediyor. Bu nasıl oluyor?” diye sordu.
Soyer, “Yüzüne tüküreceğinin yüzünde hiç olmazsa öpebileceğin bir yer bıraksaydın” diye yazdı.
Soyer sosyal medya hesabından şöyle yazdı;
“Seçimde ‘CTP Hangi yüzle Ankara'ya gidecek’ diye Meclis oturumunu, Türkiye sevgisini istismarla ele alan UBP şimdi ‘CTP elini taşın altına koysun’ diyor. ‘Hangi yüzle’ deyip önce aynaya baksınlar. Yüzüne tüküreceğinin yüzünde hiç olmazsa öpebileceğin bir yer bıraksaydın"
Seçimde " CTP Hangi yüzle Ankara'ya gidecek" diye Meclis oturumunu, Tûrkiye sevgisini istismarla ele alan UBP şimdi " CTP elini taşın altına koysun" diyor " Hangi yüzle " deyip önce aynaya baksınlar. " Yüzüne tükűreceğinin yüzünde hiç olmazsa öpebileceğin bir yer bıraksaydın"— ferdi soyer (@FssoyerFerdi) February 4, 2022
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