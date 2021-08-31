Ferhan Şensoy hayatını kaybetti

Tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy’un hayatını kaybettiği bildirildi.

Sanatçının kurucusu olduğu Ortaoyuncular’dan yapılan açıklamada ”Tiyatromuzun kurucusu, ustamız Ferhan Şensoy’u, dün gece, bir süredir tedavi gördüğü hastanede, yapılan tüm müdahalelere rağmen kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Tüm sevenlerinin başı sağolsun” denildi.

Tek kişilik oyunu Ferhangi Şeyler’i 1987 yılından beri devam ettiren 70 yaşındaki sanatçı, sayısız tiyatro ve sinema eserinin yanında roman gibi yapıtlara da imza attı.

Şensoy, Türk tiyatrosunun güldürü geleneğinin nişanesi sayılan ‘Kavuk’u devrettiği yakın dostu tiyatrocu Rasim Öztekin’in hayatını kaybetmesinin ardından ”Bir gün ben de geleceğim gökyüzüne. Buluşuruz gökyüzünde” demişti.