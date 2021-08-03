Ferhat Arıcan, cimnastik paralel barda bronz madalya kazandı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, artistik cimnastikte paralel bar final müsabakasında yarıştı. Ferhat Arıcan, 15.633'lük derecesiyle bronz madalya kazandı.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, artistik cimnastikte paralel bar final müsabakasında yarıştı. Ferhat Arıcan, 15.633'lük derecesiyle Türkiye'nin olimpiyat tarihinde cimnastik branşında ilk madalyasını kazandı.
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