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Ferhat Sakallı, İzmir’de atletizm zirvesine katıldı!

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KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı, Türkiye Atletizm Federasyonu’nun 2022 Değerlendirme ve 2023 Planlama Toplantısı’na katıldı.
Ferhat Sakallı, İzmir’de atletizm zirvesine katıldı!

İzmir Halkapınar’daki TAF Turkcell Yüksek Performans Merkezi, yeni sezon öncesinde çok kapsamlı bir değerlendirme toplantısına ev sahipliği yaptı. Türkiye Atletizm Federasyonu’nun tüm teknik birimlerinin katıldığı toplantı, Teknik Kurul Başkanı Nihat Bağcı’nın gündem bilgilendirmesiyle başladı. TAF Başkanı Fatih Çintimar’ın sezon değerlendirmesiyle devam eden ilk gün oturumlarında beslenme, psikoloji ve fizyoterapi sunumları yapıldı.

İlk gün ayrıca 2023 kampları ve yarışma katılım süreçleri hakkında bilgilendirme gerçekleştirildi.

Daha çok Olimpik kadro çalışmalarının ağırlıkta olacağı ikinci günde ayrıca TAF Eğitim Kurulu’nun da iki ayrı oturum düzenlendi. Toplantıya ikinci günde Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Başkanı Oğuz Tongsir ve gazeteciler de davetli olarak katıldı.

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Federasyon yetkilileri, antrenörler ve sporcular geride kalan dönemin analizini yaparlarken, hedefleri de masaya yatırdı. Basın mensuplarının da katıldığı panelde milli sporcular söz alarak hem kendilerini tanıttı hem çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Türkiye Atletizm Federasyonu’nun 2022 Değerlendirme ve 2023 Planlama Toplantısı’na davet edilen KKTC Atletizm Federayonu Başkanı Ferhat Sakallı, iki federasyonun karşılıklı işbirlikleri ile ilgili yetkililer birebir toplantı gerçekleştirdi. Türkiye KKTC Atletizm federasyonlarının, birlikte düzenleyeceği organizasyonlardan KKTC sporcularının Türk Milli Takımı ile kamp yapmasından, Kuzey Kıbrıs’ta gerçekleştirilecek ve yurtdışından profesyonel sporcuların katılımının sağlanacağı organizasyonlardan, Kuzey Kıbrıs’taki atletizmi geliştirecek faaliyetlere kadar pek çok konu hakkında konuşan yetkililer, önümüzdeki sezonda daha fazla işbirliğinin yapılacağını dile getirdiler.

Organizasyon, önemli derecelere imza atan milli atletlere plaket verilmesi töreniyle sona erdi.

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