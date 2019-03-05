Ferhat Tunç Türkiye'den ayrıldı: Yurt dışında devam edeceğim

Tunç, 'Hakkımdaki 2 yıllık hapis cezası kararıyla yetinmediler; düğmeye basılmış gibi ‘örgüt propagandası’ ve ‘örgüt üyeliği’ iddialarıyla çok sayıda yeni soruşturma ve davalar açtılar

24 Haziran seçimlerinde HDP'den milletvekili adayı olan halk müziği sanatçısı Ferhat Tunç, 'Hakkımdaki 2 yıllık hapis cezası kararıyla yetinmediler; düğmeye basılmış gibi ‘örgüt propagandası’ ve ‘örgüt üyeliği’ iddialarıyla çok sayıda yeni soruşturma ve davalar açtılarDahası hedef gösterdiler' diyerek, çalışmalarına artık bir süreliğine yurt dışında devam edeceğini açıkladı.

Halk müziği sanatçısı Ferhat Tunç sosyal medyadan yaptığı açıklamayla yurt dışına çıktığını duyurdu.

24 Haziran seçimlerinde HDP'den milletvekili adayı olan ancak seçilemeyen Tunç, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Hakkımdaki 2 yıllık hapis cezası kararıyla yetinmediler; düğmeye basılmış gibi ‘örgüt propagandası’ ve ‘örgüt üyeliği’ iddialarıyla çok sayıda yeni soruşturma ve davalar açtılar. Dahası hedef gösterdiler. Baskılarıyla, yalanlarıyla bir gün olsun taviz vermedim.

Sanatçı kimliğim ile halka karşı sorumluluğumu bir gün olsun ayırmadım. Sesimle yaşadım ama o sesin ahengine de kendim karar verdim ve yine bir gün olsun pişman olmadım.

Kimliğim, kişiliğim bana yoldaşlık arz eden bağlamam ve sesimle zor bir yolculuğa çıktım bugün; geride tırnaklarımla kazıdığım bir hayat, yaralı, yorgun bir ülke bırakarak. Düşünmeye, konuşmaya, üretmeye bir süreliğine yurt dışında devam edeceğim."