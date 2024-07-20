Feriha Yiğittürk: Türkiye yargısının son günlerdeki kararları, mücadeleden neden vazgeçmediğimizin kanıtıdır

6 Şubat depreminde İsias Otel'de hayatını kaybeden Şampiyon Melek İzcan Nurluöz'ün annesi Feriha Yiğittürk, " Türkiye yargısı tarafından son günlerde peş peşe verilen kararlar, bizlerin bir gün bile mücadeleden neden vazgeçmediğimizin kanıtıdır" vurgusu

6 Şubat depreminde İsias Otel'de hayatını kaybeden Şampiyon Melek İzcan Nurluöz'ün annesi Feriha Yiğittürk, sürdürdükleri mücadelenin, azalmayacağını ve vazgeçmeyeceklerini belirterek, "Ortada bir gerçek var. Çocuklarımız, yapı güvenliği umursanmayan, yönetmeliklere uyulmayan, malzemesi çürük, kolonları güçsüz, adına otel denen katil binada can verdi" ifadelerini kullandı. Konuyla ilgili ihmal, kalpsizlik, vicdansızlık, göz ardı ve insan yaşamını hiçe saymak olduğunu vurgulayan Feriha Yiğittürk, "Bilerek ve isteyerek insan yaşamına kast eden Bozkurt ailesi, kum yığınına dönen yapının hesabını verecek" dedi.

"TÜRKİYE YARGISININ SON GÜNLERDEKİ KARARLARI, MÜCADELEDEN NEDEN VAZGEÇMEDİĞİMİZİN KANITIDIR"

Türkiye yargısı tarafından son günlerde peş peşe verilen kararların, kendilerinin bir gün bile mücadeleden neden vazgeçmediklerinin kanıtı olduğunun altını çizen Yiğittürk, "Çocuklarımızın yaşamına mal olan bu çarpık yapıyla mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. 20 Temmuz törenlerine katılımın en üst düzeyde gerçekleştirildiği ülkemize, Türkiye siyasetinin en üst isimleri de geldi" ifadelerini kullandı.

"PES ETMEYECEĞİZ"

Ülkeyi yönetenlerin, bu güne kadar olduğu gibi, bu süreçte de çocukların hakkını savunduklarını, bu ortak davayı dile getirdiklerini aktaran Feriha Yiğittürk, "Türkiye yetkililerinden talebimiz, adaletin yerini bulması ve katillerin olası kast ile yargılanmasıdır. Bir an bile mücadelemizden geri adım atmayacağız. Katiller, hak ettikleri cezayı bulana kadar adalet kavgamız sürecek. Pes etmeyeceğiz!" dedi.

İsias Otel'de hayatını kaybeden Şampiyon Melek İzcan Nurluöz'ün annesi Feriha Yiğittürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Mücadelemiz, ne azalacak, ne de biz vazgeçeceğiz.

Ortada bir gerçek var. Çocuklarımız, yapı güvenliği umursanmayan, yönetmeliklere uyulmayan, malzemesi çürük, kolonları güçsüz, adına otel denen katil binada can verdi.

İhmal var.

Kalpsizlik var.

Vicdansızlık var.

Göz ardı etmek var

İnsan yaşamını hiçe saymak var.

Bilerek ve isteyerek insan yaşamına kast eden Bozkurt ailesi, kum yığınına dönen yapının hesabını verecek.

Türkiye yargısı tarafından son günlerde peş peşe verilen kararlar, bizlerin bir gün bile mücadeleden neden vazgeçmediğimizin kanıtıdır.

Çocuklarımızın yaşamına mal olan bu çarpık yapıyla mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz.

20 Temmuz törenlerine katılımın en üst düzeyde gerçekleştirildiği ülkemize, Türkiye siyasetinin en üst isimleri de geldi.

Eminiz, ülkemizi yönetenler, bu güne kadar olduğu gibi, bu süreçte de çocuklarımızın hakkını savunmuşlar, bu ortak davamızı dile getirmişlerdir. Türkiye yetkililerinden talebimiz, adaletin yerini bulması ve katillerin olası kast ile yargılanmasıdır.

Bir an bile mücadelemizden geri adım atmayacağız.

Katiller, hak ettikleri cezayı bulana kadar adalet kavgamız sürecek. Pes etmeyeceğiz!"