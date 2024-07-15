Ferit Açıkyıldız anıldı

Ötüken Spor Kulübü tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen İskele Belediyesi’nin katkıları ile, Ötüken Muhtarı Turgut Özyöre’nin destekleri ile gerçekleştirilen merhum Ferit Açıkyıldız halısaha anı futbol turnuvası yapıldı.

Ötüken Spor Kulübünde uzun yıllar futbolcu yönetici olarak çok önemli hizmetleri olan merhum Ferit Açıkyıldız anısına her yıl geleneksel olarak düzenlenen turnuva üç kategoride gerçekleştirildi. İskele Belediyesi’nin katkıları, Ötüken Muhtarı Turgut Özyöre’nin destekleri ile gerçekleştirilen 9. Ferit Açıkyıldız halı saha anı futbol turnuvası 3 kategoride oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.

U14 Yıldızlar

9. Ferit Açıkyıldız halı saha anı futbol turnuvası U14 yaş grubu açılış maçları ile başladı. Turnuvada U14 yaş gurubunda Mağusa Türk Gücü, Yeniboğaziçi, 1461 İskele Trabzonspor, Miracle Değirmenlik’te oluşan toplam 4 takım mücadele etti. Turnuvanın finalinde Yeniboğaziçi rakibi Miracle Değirmenliği mağlup ederek şampiyon oldu. Turnuvanın üçüncülük maçında ise Mağusa Türk Gücü rakibi 1461 İskele Trabzonspor’u mağlup ederek üçüncü oldu.

Masterler

9. Ferit Açıkyıldız halı saha anı futbol turnuvası U14 yıldızlar turnuvasının ardından Futbol Masterleri maçında Ötüken Masterleri ile Çayönü Masterleri arasında oynanan maçı Çayönü Masterleri 5-4 kazandı.

Gençler

9. Ferit Açıkyıldız halı saha anı futbol turnuvası gençlerde Palabıyık Union, Aygün FC, Los Galacticos, Açıkyıldız FC, Çayönü Maraş FC, PSV Ayıdöver’de oluşan toplam 6 takım mücadele etti. Turnuvanın finalinde Palabıyık Union rakibi Aygün FC’yi mağlup ederek şampiyon oldu. Turnuvanın üçüncülüğünü ise Los Galacticos takımı elde etti.

Ödüller

Ferit Açıkyıldız halı saha anı futbol turnuvasında 3 kategoride dereceye giren takımlara kupalar katkı koyanlara plaketleri İskele Belediye başkanı Hasan Sadıkoğlu, başkan vekili Sefa Kurukafa, merhum Ferit Açıkyıldız’ın eşi Sıdıka Açıkyıldız, oğlu Ali Güllü Açıkyıldız, kızı Zehra Açıkyıldız, damadı Halil Galata, abisi İbrahim Açıkyıldız, Ötüken Muhtarı Turgut Özyöre tarafından verildi. Ayrıca turnuvaya yapmış olduğu katıklarından dolayı İskele Belediye başkan vekili Safa Kurukafa, turnuvaya desteği büyük olan köy muhtarı Turgut Özyöre’ye teşekkür plaketleri verildi.

9. Ferit Açıkyıldız Anı Turnuvasında 3 Kategoride Sıralama

U14 Yıldızlar

1. Yeniboğaziçi

2. Miracle Değirmenlik

3. Mağusa Türk Gücü

4. 1461 İskele Trabzonspor

Masterler

1. Çayönü Masterleri

2. Ötüken Masterleri

Gençler

1. Palabıyık Union

2. Aygün FC

3. Los Galacticos