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Fernandao sezonu kapattı!

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Fernandao sezonu kapattı!
Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı, dün akşam oynanan Konyaspor maçında kolu kırılmıştı

Fenerbahçe'de kolu kırılan Fernandao'nun en az 3 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Fenerbahçe'nin dün akşam Konyaspor'la oynadığı karşılaşma sırasında, rakip kaleci Serkan Kırıntılı'yla çarpışan ve kolu kırıldığı için apar topar hastaneye kaldırılan Fernandao, bugün sabah saatlerinde ameliyata alındı.

Fanatik'in haberine göre, Brezilyalı futbolucunun 3 ay sahalardan uzak kalacağı ve sezonu kapattığı öğrenildi.

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