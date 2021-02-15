Fernando Alonso: Ünlü Formula 1 pilotuna bisiklete binerken otomobil çarptı

Formula 1 pilotu Fernando Alonso'ya İsviçre'de bisiklete binerken bir otomobil çarptı.

İki defa Formula 1 dünya şampiyonu olan İspanyol Alonso'nun bilincinin açık ve sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Alonso'nun takımı Alpine yaptığı açıklamada ünlü pilotun cuma günü de sağlık muayenesinin devam edeceğini aktardı.

İki yıl aranın ardından bu yıl yeniden yarışlara başlayacak olan Alonso'ya yakın olan kaynaklar, BBC'ye verdikleri bilgide Lugano'daki evi yakınlarında bir otomobilin kendisine çarptığını ve çenesinde bir kırık olduğuna dair ibareler olduğunu belirtti.

Alonso'nun bu alanda bir uzmanın bulunduğu Bern şehrine gideceği belirtildi.