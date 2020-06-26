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Fernando Muslera'nın dönüşü beklenenden erken olacak

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Fernando Muslera'nın dönüşü beklenenden erken olacak
Fernando Muslera'nın dönüşü beklenenden erken olacak

Galatasaray, Çaykur Rizespor maçında tibia ve fibula kemikleri kırılan Fernando Muslera'nın yeşil sahalara beklenenden daha erken dönebileceği belirtildi.

6 ay sonra oynayabilecek duruma geleceği açıklanan Uruguaylı eldivenin, bu süreci 4 aya çekmeyi ve kasım ayının başında kaleyi devralmayı planladığı öğrenildi.

Deneyimli kaleci, daha önce idmanlara başlamayı ve kasım ayında hazır hale gelmeyi hedefliyor.

Muslera'nın durumunu yakından takip edecek sarı-kırmızılı teknik heyet ve yönetim, Uruguaylı 1 numaranın durumuna göre kaleci transferine karar verecek.

Galatasaraylı kurmaylar, Luyindama'daki hatayı yapmayacak ve Muslera'nın kasım ayında dönme ihtimaline karşılık sezonun ilk yarısında sözleşmesini askıya almayacak.

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