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Ferrari, 2025 yılından sonra ilk tam elektrikli otomobilini piyasaya sürecek

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İtalyan otomobil üreticisi Ferrari’nin CEO’su Louis Camilleri, 2025 yılından sonra ilk tam elektrikli otomobilini üreteceklerini duyurdu.
Ferrari, 2025 yılından sonra ilk tam elektrikli otomobilini piyasaya sürecek

Camilleri, Ferrari’nin, kuzey İtalya’daki Maranello şehrindeki fabrikasında, ilk tam elektrikli ‘grand tourer’ klasmanı otomobili üretmek için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek şunları söyledi:

Bence otomobil 2025’te tamamlanmış olacak. Batarya teknolojisi henüz yeteri kadar gelişmedi. Otomatik sürüş ve şarj hızı gibi önemli konularda eksiklikler var. Bu özelliklerden en az birini araca eklemek istiyoruz. Dolayısıyla ancak 2025’ten sonra yapımını tamamlayabiliriz, daha öncesinde bitirebilmemiz mümkün değil.”

Camilleri, tam elektrikli otomobilin üretimi üzerinde çalışmalarına rağmen, ‘öngörülebilir gelecekte hibrit araçların daha cazip olduğunu’ da ekledi.

İtalyan otomobil üreticisi, daha önce elektrikli otomobilin 2022 yılında üretilebileceğini söylemişti. Analistler ise 2023’ten önce üretilebilmesinin imkansız olduğunu belirtmişti.

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