Ferrari'nin, araç başına kazandığı parayı daha önce hiç merak ettiğiniz oldu mu?

İtalyan otomobil lideri Ferrari'nin, araç başına kazandığı parayı daha önce hiç merak ettiğiniz oldu mu? Gelirin düşündüğünüzden daha fazlası olduğu garantisini verebilirim.

Bildiğiniz gibi otomobil piyasası gün geçtikçe gelişiyor ve artık daha çok lükse kayar bir hal almaya başlıyor. Eh haliyle otomobil şirketleri de bu gelişime ayak uydurmak konusunda bir yarış içerisindeler. Bu büyük rekabet içerisinde Ferrari de karlı çıkanlardan birisi.

Geçtiğimiz aylarda Nissan'ın SUV sınıfı olmayan araçları, Ford gibi markalarla mücadele ederken; Ferrari oldukça karlı bir yılın ortasına gelmiş vaziyette.

Ferrari araba başı ne kadar kazanıyor?

Ferrari'nin Maranello İtalya galerisi her bir araç satışı için 69.000 euro kazanıyorken, bu kazanç İngiliz markası Jaguar Land Rover için sadece 800 euro. Aradaki farkın ne kadar ciddi boyutlarda olduğunun farkındasınız değil mi?

Gelelim Alman piyasasına. Porsche en büyük 3 rakibinden neredeyse 2 kat fazla gelir elde ediyor. Mercedes, Audi ve BMW araç başına 9.000 euro kazanırken, Porsche'nin geliri tam 17.000 euro. Peki ya Bentley'in her sattığı araç başına 17.000 euro zarar ettiği biliyor musunuz?

Oldukça ilginç istatistikler değil mi? Şirket karı bakımından en çıkarlı olan firma Ferrari gibi gözüküyor.