  • BIST 2.458,72
  • Altın 904.466
  • Dolar 14.9283
  • Euro 15.733
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAGizemli Virüs Yayılıyor

Ferrari, eşsiz modeli SP48 Unica'yı tanıttı: Sadece 1 adet üretilecek

»
İtalyan üretici, özel üretim serisine SP48 Unica ile devam ediyor. F8 Tributo temelleri üzerine geliştirilen Ferrari SP48 Unica, tasarım noktasında farklı modellerden aldığı esintileri de harmanlıyor.
Ferrari, eşsiz modeli SP48 Unica'yı tanıttı: Sadece 1 adet üretilecek

Ferrari, Omologata ve BR20 gibi eşsiz modellerine yeni SP48 Unica'yı da ekledi. Ancak diğerlerinin aksine Ferrari SP48 Unica'nın kalbinde V12 değil V8 ünite bulunuyor. Tasarımıyla büyük beğeni toplayan model, F8 Tributo'yu temel alıyor. 

Baştan sona tüm geliştirme sürecine dahil olan özel bir müşteri için geliştirilen SP48 Unica, markanın 48. özel projesi olduğu için bu ismi almış. Mekanik olarak F8'in ruhunu taşısa da tasarım olarak büyük bir değişim söz konusu. Prosedürel modelleme teknikleri ve 3D prototipleme kullanılarak tasarlanan ön bölümde farlar ve tampon dahilinde bambaşka bir görünüm elde edilmiş.

Ön tasarımın dışında yeni jantlar, daha aşağıya konumlandırılan yan hava girişleri ve arkada cam olmayışı, SP48 Unica'nın göze çarpan tasarım unsurları arasında. Buna ek olarak, F8'deki yuvarlak stopların aksine dört parça ince LED stop kullanılmış olması da dikkat çekiyor. Arka kanatla tavan hattının bulunduğu noktada da ince bir ışık şeridi bulunurken, alt bölümde de yuvarlak egzoz uçları ve büyük bir arka difüzör bulunuyor.

Mekanik güncellemeler hakkında bilgi verilmemiş. Bu kapsamda F8 Tributo'daki 3.9 litre çift turbo V8 ünitenin doğrudan alındığını düşünebiliriz. Söz konusu motor, donör araç üzerinde 710 beygir güç ve 770 Nm tork üretiyor. Bu da otomobilin 0-100 km/s hızlanmasını 2.9 saniyede tamamlamasını sağlıyor. 0-200 km/s süresi 7.8 saniye olan modelin azami hızı da 340 km/s.

Ferrari SP48 Unica'nın fiyatı da belli değil ancak eşsiz bir otomobilden bahdesiyoruz. F8 Tributo'nun 280 bin dolar olduğunu düşünürsek, Roma esintileri de taşıyan model için çok daha yüksek bir fiyat biçildiğini düşünmek yanlış olmaz.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Apple, “kendin tamir et” hizmetini kullanıma sundu08 Mayıs 2022 Pazar 09:56
  • Twitter'ın kullanıcı sayısı ve geliri arttı08 Mayıs 2022 Pazar 09:53
  • Ferrari, eşsiz modeli SP48 Unica'yı tanıttı: Sadece 1 adet üretilecek08 Mayıs 2022 Pazar 09:51
  • Google çalınan şifreleri otomatik değiştirecek07 Mayıs 2022 Cumartesi 15:45
  • Kontrolsüz teknoloji kullanımı bağımlılıkla sonuçlanıyor07 Mayıs 2022 Cumartesi 14:51
  • Eski Facebook ve WhatsApp çalışanlarının yeni uygulaması neler sunuyor07 Mayıs 2022 Cumartesi 13:25
  • WhatsApp’ta 3 yeni özellik07 Mayıs 2022 Cumartesi 12:05
  • Twitter’ın büyük hissedarı Suudi prens, Elon Musk’a methiyeler düzdü06 Mayıs 2022 Cuma 16:59
  • Ukrayna'daki siber savaş tüm zamanların en yüksek DDoS saldırılarına yol açıyor05 Mayıs 2022 Perşembe 19:11
  • 'Büyük İstifa Dalgası' geleneksel mesleklerin sanal dünyaya kaymasını tetikleyebilir mi?05 Mayıs 2022 Perşembe 12:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti