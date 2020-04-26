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Ferrari marka otomobili olan bir kişi bin liralık yardıma başvurdu

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Ferrari marka otomobili olan bir kişi bin liralık yardıma başvurdu
Ferrari marka otomobili olan bir kişi bin liralık yardıma başvurdu

Samsun’da üzerine kayıtlı 1.5 milyon lira değerinde Ferrari marka otomobil bulunan bir kişi, İlkadım Sosyal Yardımlaşma Vakfı’na başvurarak bin liralık yardım istedi.

Bin liralık yardım için başvuru yapan kişinin üzerinde 1.5 milyon liralık Ferrari araba olduğu ortaya çıktı.

Cumhuriyet'ten Cemil Ciğerim'in haberine göre, yardım talebinden bulunan kişinin müracaatı e-devlet üzerinden yaptığını, aracı kullanmadığını, sadece üzerine kayıtlı olup arkadaşına ait olduğunu söylediği öğrenildi.

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