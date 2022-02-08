Ferrari, Snapdragon çipleri kullanacak

Ferrari hem spor otomobillerini hem de F1 takımını kapsayacak iş birliğinde Snapdragon çiplerini kullanacak. Bunun yanı sıra dijital kokpit gibi çeşitli teknolojiler üzerinde Qualcomm’la ortak çalışacak.

Ferrari CEO’su Benedetto Vigna işbirliğine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: “Qualcomm’la yaptığımız bu anlaşma sayesinde dijital teknolojiler, otomotiv ve motor sporları için büyük potansiyele sahip alanlar olan web 3.0 konusundaki bilgi birikimimizi genişletiyoruz.”

Qualcomm CEO’su Cristiano Amon ise şunları söyledi: “Ferrari’yle olan bu yeni stratejik ilişkiden heyecan duyuyoruz. Snapdragon Dijital Şasimiz aracılığıyla müşterilere birinci sınıf sürüş deneyimleri sunmak için dört gözle bekliyoruz.”