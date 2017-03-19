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Festival kampanyası: Johnnie Walker şişelerinde özel indirimler!

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Festival kampanyası: Johnnie Walker şişelerinde özel indirimler!
The Whisky Festival, DJ Mahmut Orhan’ın kabin başına geçtiği muhteşem bir parti ile açılış yaptı.

Dünyanın 1 numaralı İskoç viskisi Johnnie Walker önderliğinde düzenlenen ve 10 hafta boyunca adanın eğlence ritmini tutacak olan The Whisky Festival, 18 Mart Cumartesi akşamı 3 Lounge’da gerçekleşen açılış partisi ile her yıl olduğu gibi bu yıl da muhteşem bir başlangıç yaptı. Mekanı dolduran seçkin viskiseverler, gece boyunca genç DJ, Mahmut Orhan’ın setleri ile doyasıya eğlenirken Johnnie Walker dansçıları geceye ayrı bir renk kattı.

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Temponun saatlerce hiç düşmediği partide, festival katılımcıları müziğin ve dansın tadını çıkardı. Konuklara dağıtılan Johnnie Walker şapkaları ile festival ruhu tüm mekanı sardı. Konuklar Johnnie Walker şapkaları ile fotoğraf çekerek keyifli anlar yaşadı.

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Özel partiler Kill the Buzz ile devam edecek

Festival kapsamındaki özel partilerin ikincisi Kill the Buzz ile 24 Mart Cuma akşamı Port Cratos’ta bulunan Mad Club’da gerçekleşecek. Adını en önemli müzik festivali ve organizasyonlarına yazdıran Kill the Buzz bu kez Girne’de viskiseverler için performans sergileyecek. The Whisky Festival’de eğlence dolu partiler, meyhane aktiviteleri, özel viski tadım etkinlikleri, happy hour’lar ve seçkin marketlerde Johnnie Walker şişelerindeki özel indirimler 20 Mayıs’a kadar devam edecek.

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Festival keyfi meyhanelerde de yaşanıyor

Her hafta Çarşamba, Cuma ve Cumartesi akşamları ada genelindeki anlaşmalı meyhanelerde keyifli festival akşamları yaşanmaya başladı. Meyhaneler viskiseverlere canlı müzik eşliğinde eğlence ve muhabbet dolu akşamlar sunuyor. Festival kapsamında 22 Mart Çarşamba akşamı Galdırım Ocakbaşı ve Karafaki Meyhane, 24 Mart Cuma akşamı The Meyhane ve Archway Restaurant, 25 Mart Cumartesi akşamı Eminem Restaurant ve Bella Terrace festival katılımcılarını ağırlayacak.

 

 

 

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