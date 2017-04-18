Festivale gitti birer birer 100 akıllı telefon çaldı!

En büyük festivallerden biri olan Coachella bir hırsız için büyük vurgun imkanı oldu. Festivalde kısa sürede 100 akıllı telefon çaldı...

Kaliforniya’da gerçekleşen Coachella festivali dünyanın en büyük açık hava festivalleri arasında yer alıyor. Bu sene festivale yetenekli ve durmak bilmeyen bir hırsız damga vurdu. Mashable’da yer alan habere göre bu hızlı hırsız festival sırasında tam 100 telefon çaldı.

HEPSİ SIRT ÇANTASINDA

New York’ta yaşayan Reinaldo De Jesus Henao adlı adam festivalde sadece dolanarak 100 telefon çaldı. Çalmaya başladığı telefonları çantasına biriktiren adam kısa sürede 100 telefona ulaştı. Festivaldeki birçok kişinin polise ihbarda bulunmasıyla harekete geçen ekipler, iPhone’umu bul uygulaması sayesinde çalıntı telefonlardan birine ulaştı. Ulaşılan yerde tam bir çanta dolusu telefon bulan ekipler, festivale katılan insanları telefonlarını kontrol etme konusunda uyardı.