Fethiye Kalesi kazılarında Apollon'a ait heykel başı bulundu

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Kesikkapı Mahallesi'nde yer alan Fethiye Kalesi'ndeki kazılar sırasında, kale surlarında Apollon'a ait olduğu değerlendirilen bir heykel başı bulundu.

3 yıl önce başlatılan kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü himayesinde, Muğla Valiliği, Fethiye Kaymakamlığı, Fethiye Belediyesi ve Fethiye Müzesi iş birliğiyle ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, Yerlerinden Edilmiş Kültür Varlıkları İzleme Grubu üyesi Prof. Dr. Kadir Pektaş'ın bilimsel sorumluluğunda devam ediyor.

Kazıların, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen "Geleceğe Miras" projesi kapsamında gerçekleştirildiğini belirten Prof. Dr. Kadir Pektaş, "Fethiye'nin en güzel noktasında bir turizm alanı oluşturacağız. İç kalede, bayrak direğinin bulunduğu alanda yaptığımız kazılarda, milattan sonra 2. yüzyıla ait olduğu tahmin edilen bir heykel başı bulduk. Bu bizim için çok önemli bir buluntu," dedi.

Bulunan eser, Fethiye Müzesi'nde sergilenmeye başlandı.