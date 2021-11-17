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Fethullah Gülen'in zehirlendiği iddia edildi, Cemaatçi Emre Uslu'dan açıklama geldi

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FETÖ lideri Fethullah Gülen'in dün gece zehirlendiği öne sürüldü.
Fethullah Gülen'in zehirlendiği iddia edildi, Cemaatçi Emre Uslu'dan açıklama geldi

FETÖ lideri Fethullah Gülen'in dün gece zehirlendiği iddia edildi. Ayrıca, Pensilvanya’daki çiftlikte bulunan örgütün mollalarından biri de intihar etti.

Odatv'nin istihbarat birimlerinden doğrulattığı bilgilere dayandırdığı haberine göre, örgüte konuşmama talimatı verildiği ifade edildi.

''HAREKETLENME VAR''

Öte yandan dün, avukat Burak Bekiroğlu da sosyal medya hesabından konuya ilişkin iddiaları gündeme getirmiş, ''Şu an Fetulah Gülen’in en yakın adamı Cevdet Türkyolu’nun Pensilvanya Saylorsburgda ki evinin çevresinde hareketlenme var. Evinin çevresinde kalabalık gruplar hareket halinde. Biri ölmüş galiba…Çevre halkı olanları izliyor'' ifadelerini kullanmıştı.

AYLAR SONRA FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKMIŞTI 

Dün ayrıca Gülen'in bahçede otururken çekilmiş bir karesini, Amerika’da yaşayan FETÖ üyesi Gülşah Çavuşoğlu tarafından paylaşılmıştı.

Fotoğrafta Fethullah Gülen'in son karesinde bahçede oturduğu ve kahve içtiği görülmüştü.

O fotoğraf şöyleyleydi: 

EMRE USLU'DAN AÇIKLAMA

Cemaatçi Emre Uslu da sosyal medya hesabından Gülen'le ilgili açıklama yaptı."Gülen öldü diye yaygara yapıyorlar. Son derece sağlıklı ve iyi" diye yazan Uslu'nun paylaşımı şöyle:

"OdaTV ve Havuz fareleri Fethullah Gülen'i görmeyi özleyince Gülen öldü diye sıkıyor. Cemaatçiler de adamın videosunu çekip yayınlıyor. Dertleri şu: RTE'nin ağır hastalığı konuşulmasın diye Gülen öldü diye yaygara yapıyorlar. Benim kaynaklar Gülen son derece iyi ve sağlıklı dedi."

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