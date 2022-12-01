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Feti Kuşcuoğlu hayatını kaybetti

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Feti Kuşcuoğlu hayatını kaybetti
Feti Kuşcuoğlu hayatını kaybetti

Ülkemizin sevilen simalarından, iyi insan Feti Kuşcuoğlu, bugün hayatını kaybetti.

Kuşcuoğlu’nun cenazesi bugün öğlen İsmail Safa Camisi’nde kılınacak cenaze namazına müteakip Lefkoşa Mezarlığı’nda ebediyete uğurlanacak.

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