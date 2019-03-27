“Fetine’yi Ararken” belgeseli DAÜ’de izleyiciyle buluştu

Pembe Mentesh’in büyük halasının izini sürerken Kıbrıs’tan Filistin’e uzanan ve Yeliz Shukri’nin vizöründen beyaz perdeye yansıyan “Fetine’yi Ararken” belgeseli, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi’nde izleyiciyle buluştu. 1930’lu yıllarda Kıbrıs Türk Toplumu’nda Araplara satılıp evlendirilen yüzlerce kızın öyküsünü, 14 yaşındayken bunu yaşayan Fetine’nin hayat hikayesi üzerinden anlatan belgeselin yapımı ise 7 yıl sürdü.

Geçen yıl dünya prömiyerini 20. Selanik Belgesel Film Festivali’nde yapan film, DAÜ akademisyenleri ve öğrencileri tarafından yoğun ilgi gördü. Yunanistan/Aegean Docs 2018 Film Festivali ve Fransa/Primed 2018 Belgesel Festivali’nde ödül alan “Fetine’yi Ararken” belgeseli, Kıbrıs prömiyerini ise 13. Limasol Uluslararası Belgesel Film Festivali’ne (LIDF) gerçekleştirmişti.

DAÜ İletişim Fakültesi, Sinema-TV Bölümü’nün düzenlediği organizasyon kapsamında DAÜ İletişim Fakültesi’nde İngilizce ve Türkçe alt yazılı olarak üç farklı salonda yapılan gösterimin ardından gerçekleştirilen söyleşi ise, filmin yönetmeni Yeliz Shukri ve baş karakteri-anlatıcı Pembe Mentesh’i izleyicilerle buluşturdu.

“Her iki Tarafın da Yüzleşmesi Lazım”

Söyleşide belgeselin yapım sürecine ilişkin deneyimlerini aktaran Shukri ve Mentesh, Fetine’nin yaşam öyküsü içerisinde psikolojik olarak zor bir süreç geçirdiklerine değindi. "Fetine’yi Ararken" belgeselinin halen festival sürecine devam ettiğini de dile getiren Shukri, önümüzdeki dönemde Türkiye’de de film gösterimlerinin olacağını belirtti.

Öte yandan belgesel filmlerin toplumsal dönüşüme olan etkisi üzerine görüşlerini de dile getiren Shukri, “Hem Kıbrıs’lı Türkler hem de Filistin’liler için bu belgesel bir yüzleşme içeriyor. Bu kapsamda geçmişe bakıp, şimdi neler yapabilirizi düşünmek gerek. Bununla her iki tarafın da yüzleşmesi lazım. Bu noktadan hareketle yaşananlara dönüp bakıldığında özellikle kadın hakları açısından önemine dikkat çekmek gerek. Bu alandaki kazanımlar halen beklenen seviyede değildir ve geliştirilmesi elzemdir” dedi.

Missing Fetine-Documentary facebook sayfası üzerinden Fetine’nin ortak kaderini paylaşan birçok kişinin yakınlarının da kendilerine ulaştığına değinen Shukri ve Mentesh, belgeselin yanı sıra bu alanda insanlara yardım etmeyi misyon edindiklerini de ifade etti.