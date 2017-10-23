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‘FETÖ’ bilançosu: 50 bin tutuklu, 105 bin sanık, 9 bin firari, 109 bin işsiz

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‘FETÖ’ bilançosu: 50 bin tutuklu, 105 bin sanık, 9 bin firari, 109 bin işsiz
15 Temmuz darbe girişiminin ardından ‘FETÖ’ suçlamasıyla yaklaşık 20 bin soruşturma yapıldı, 8 bin dava açıldı, 105 bin kişi yargılanıyor, 50 bin kişi tutuklu, 9 bin firari aranıyor. Kamudan atılanların sayısı ise 109 bin.

TC Adalet Bakanı Abdulhamit Gül dün  ‘FETÖ’ davalarına ilişkin bazı rakamlar verdi. Bakanın verdiği son rakamları daha önceki resmi rakamlara eklediğimizde adli ve idari işlemlere ilişkin şu manzara ortaya çıkıyor:

– 49 bin 697 kişi tutuklu yargılanıyor.

– 55 bin 495 kişi tutuksuz yarıglanıyor (Bu rakam Bakan Gül’den önce verilen resmi rakamlardan alınmıştır).

– Tutuksuz ve tutuklu yargılananlar ile tutuklular toplandığında 105 bin 19 kişinin mahkemelerde yarğılandığı ortaya çıkıyor.

– Tutukluların 7 bin 444’ü eski asker, 8 bin 628’i polis, 25’i vali, 75’i vali yardımcısı, 117’si kaymakam.

– Eski Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay, HSK üyeleri dahil 2 bin 302 tutuklu hakim ve savcı varvar.

– 37 bin 237 kişi adli kontrolle serbest.

– 8 bin 997 yakalamalı şüpheli aranıyor.

– 5 bin 911 kişi hakkında takipsizlik kararı verildi.

– Devam eden 20 bin 9 soruşturma dosyası var. Yaklaşık 8 bin dava açıldı.

– Darbe davalarındaki tutuklu sayısı 5 bin 230.

– Darbeyle ilgili açılan dava sayısı 351.

– Temmuz ayı resmi rakamlarına göre de 15 Temmuz darbe girişimi sonrası 142 bin 648 kişi kamudan ihraç edilmişti. Bunların 33 bin 506’sı görevine iade edildi. 109 bin 142 kişi darbe girişimi sonrası kamudaki işini kaybetti.

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