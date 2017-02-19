 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 88.830
  • Altın 144,433
  • Dolar 3,6361
  • Euro 3,8595
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAOkul saatleri yine değişti!

FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi gündeme geldi

»
FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi gündeme geldi
Türkiye Cumhuriyeti (TC) Başbakanı Binali Yıldırım ile ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile Münih’te görüştü.

Görüşmede, ABD'yle ikili ve NATO çerçevesindeki askeri ve güvelik ilişkilerinin ele alındığı, terörle mücadelede fikir birliği ve ortak hareketin önemi üzerinde durulduğu belirtildi.

Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre Yıldırım, askeri ve güvenlik alanında önemli uluslararası forumlardan biri sayılan Münih Güvenlik Konferansı marjında ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile görüştü.

Görüşmede, iki ülke hükümetleri arasında son günlerde artan ikili temaslara da işaret edilerek, dost ve müttefik Türkiye ve ABD arasında ortaklık ilişkilerinin önemi konusundaki anlayış birliğinden duyulan memnuniyetin dile getirildiği, bu ilişkileri güçlendirme konusundaki kararlılığın bir kez daha vurgulandığı aktarıldı.

Yıldırım ile Pence arasındaki görüşmede, ABD'yle ikili ve NATO çerçevesindeki askeri ve güvelik ilişkilerinin ele alındığı, terörle mücadelede fikir birliği ve ortak hareketin önemi üzerinde durulduğu belirtildi.

FETÖ ELEBAŞI GÜLEN'İN İADESİ GÜNDEME GELDİ

Görüşmede, Yıldırım'ın terör örgütü FETÖ ile mücadele ve lideri Fetullah Gülen'in iadesi konusunda yeni ABD yönetimiyle her türlü işbirliğine hazır olunduğunun altını çizdiği, bu konudaki beklentilerin ABD yönetimince karşılanmasının ilişkilerde yeni bir sayfa açacağından bahsettiği bildirildi.

Başbakan Yıldırım'ın, FETÖ'den bir farkı olmayan DEAŞ gibi radikal örgütlerle mücadelede de Türkiye ve ABD'nin birlikte hareket etmesi gerektiğine işaret ettiği kaydedildi. Görüşmede Yıldırım'ın, Suriye'deki istikrarsızlığa kalıcı bir çözüm bulunması ve bölgenin PKK/PYD dahil her türlü terörden arındırılması konusunda iki köklü müttefik olan ABD ve Türkiye'nin tam uyum içinde çalışmaları gerektiğini vurguladığı ifade edildi.

ABD Başkan Yardımcısı Pence'in yeni ABD yönetiminin de Türkiye ile ilişkilerde yani bir başlangıç yapmayı arzu ettiğini, terörle mücadeleden bölgesel işbirliğine her konuda Türkiye ile yoğun olan diyaloğun daha da geliştirilerek sürdürülmesine hazır olduklarının altını çizdiği belirtildi. ABD Başkan Yardımcısı Pence'in Başbakan Yıldırım'ın dile getirdiği her konuyu ciddiyetle ele almakta olduklarını kaydettiği bildirildi.

Pence'in görüşme sırasında, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a selamını ilettiği de belirtildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Şanlıurfa’da terör saldırısı 2 ölü, 15 kişi yaralı18 Şubat 2017 Cumartesi 09:50
  • Son dakika: Şanlıurfa Viranşehir'de patlama17 Şubat 2017 Cuma 21:02
  • "Evvelsi gün Anastasiadis biraz herhalde sinirlenmiş"17 Şubat 2017 Cuma 18:32
  • Piyanist Fazıl Say'dan referandum sorusu: Erdoğan olmasa da 'Evet' der miydiniz?17 Şubat 2017 Cuma 16:42
  • Son çizimi, büyük tepki toplamıştı...17 Şubat 2017 Cuma 14:45
  • "Biz bu ayak oyunlarını yutmayız"17 Şubat 2017 Cuma 10:32
  • TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Almanya'da17 Şubat 2017 Cuma 09:24
  • HDP’li Yüksekdağ'ın yargılanmasına başlandı16 Şubat 2017 Perşembe 16:52
  • Org. Akar: El Bab operasyonu bitti16 Şubat 2017 Perşembe 12:17
  • İstifası istendi!16 Şubat 2017 Perşembe 11:12
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti