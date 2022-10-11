  • BIST 3.592,35
  • Altın 997.325
  • Dolar 18.5743
  • Euro 18.0867
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKASelanik-İzmir seferini yapan ilk gemi İzmir Limanı'na yanaştı

FETÖ elebaşı Yunan gazetecileri ağırladı, söyleşi yarım kaldı

» »
Yunanistan'ın en çok okunan gazetelerinden Kathimerini, terör örgütü FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in Pensilvanya'nın Pocono Dağları'nda yer alan sığınağına gitti. Gazete, terör örgütü ziyaretinden izlenimlerini ve yapılan görüşmeleri manşete taşıdı.
FETÖ elebaşı Yunan gazetecileri ağırladı, söyleşi yarım kaldı

Türkiye ile Yunanistan arasında tansiyonun son derece yüksek olduğu, hatta savaş senaryolarının tartışıldığı bir dönemde Yunanistan’ın en çok okunan gazetelerinden Kathimerini, terör örgütü FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in Pensilvanya’daki sığınağına gitti.

YUNANİSTAN’A DESTEK ÇIKTI

Yunan gazetenin, FETÖ elebaşını ziyaretinin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’na katılmak üzere ABD’de bulunduğu döneme denk gelmesi dikkat çekti.

a_16_9_1665476573.jpg

Gazete, Erdoğan’ın Yunanistan hakkındaki sözlerini FETÖ elebaşına sordu. Gülen ise “Bazıları atmosferi bozmak ve suları bulandırmak için çok çalışıyor. Erdoğan son zamanlarda adalara gitmek, adaları yağmalamak, işgal etmek gibi saçma sapan şeyler konuşuyor. Herkes kendi yerinde kalmalı” ifadeleriyle Yunanistan’a destek oldu.

gul-001.jpg

FETÖ elebaşının sığınağının farklı bölümleri

Kathimerini, FETÖ elebaşı ile yapılan görüşmenin toplamda 12 dakika sürdüğünü yazdı.  Gülen’in aniden yorgun olduğunu ve söyleşiyi yarım bıraktığını aktaran gazete, “Özür dileyip, odadan ayrıldı” dedi. FETÖ elebaşının sağlık sorunları olduğunu gizlemediği yazıldı.

HASTANE DIŞINDA EVDEN ÇIKMIYOR

Gazete ayrıca, Gülen’in yaşadığı yeri ‘sığınak’ olarak tanımladı. Odalarda hiç pencere olmadığından söz edildi. Kapısında 7/24 güvenlik elemanlarının olduğu, yalnızca hastaneye gitmek için evden çıktığı yazıldı.

cemaat.jpg

Gazete, evin detaylı fotoğraflarının çekilmesine izin verilmediğini aktarırken yine de mülkün uzaktan çekilmiş fotoğraflarını paylaştı. Ayrıca FETÖ elebaşının fotoğraflarının çekilmesinin de yasak olduğu belirtildi.

Daha önce Türkiye tarafından birçok kez FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in Türkiye’ye en yakın zamanda iadesi için gerekli adımların atılması konusunda ABD’ye çağrıda bulunulmuştu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD ile Yunanistan arasında tatbikat10 Ekim 2022 Pazartesi 15:34
  • Yunan basını: Türkiye, Ege’deki kayalıklar için paraşütçüler görevlendirdi10 Ekim 2022 Pazartesi 14:33
  • Business Insider: Alman ordusunun sadece iki gün yetecek cephanesi var10 Ekim 2022 Pazartesi 13:38
  • Schipol Havalimanı Personel Eksikliği Nedeniyle Ordudan Yardım İstedi10 Ekim 2022 Pazartesi 12:09
  • Almanya’da SPD, Aşağı Saksonya Eyalet Meclisi seçimlerinde ilk sırayı aldı10 Ekim 2022 Pazartesi 11:35
  • Alman basınında Türkiye-Yunanistan savaşı senaryosu09 Ekim 2022 Pazar 18:46
  • Meloni: Daha cesur bir Avrupa’ya ihtiyaç var09 Ekim 2022 Pazar 18:33
  • İspanya'da ilk, Avrupa'da ikinci kez insanda kuş gribi tespit edildi09 Ekim 2022 Pazar 17:35
  • Miçotakis'ten Erdoğan'a Üstü Kapalı Tehditler09 Ekim 2022 Pazar 14:36
  • İtalya’da işçiler sokağa döküldü09 Ekim 2022 Pazar 13:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti