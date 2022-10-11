FETÖ elebaşı Yunan gazetecileri ağırladı, söyleşi yarım kaldı

Yunanistan'ın en çok okunan gazetelerinden Kathimerini, terör örgütü FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in Pensilvanya'nın Pocono Dağları'nda yer alan sığınağına gitti. Gazete, terör örgütü ziyaretinden izlenimlerini ve yapılan görüşmeleri manşete taşıdı.

Türkiye ile Yunanistan arasında tansiyonun son derece yüksek olduğu, hatta savaş senaryolarının tartışıldığı bir dönemde Yunanistan’ın en çok okunan gazetelerinden Kathimerini, terör örgütü FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in Pensilvanya’daki sığınağına gitti.

YUNANİSTAN’A DESTEK ÇIKTI

Yunan gazetenin, FETÖ elebaşını ziyaretinin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’na katılmak üzere ABD’de bulunduğu döneme denk gelmesi dikkat çekti.

Gazete, Erdoğan’ın Yunanistan hakkındaki sözlerini FETÖ elebaşına sordu. Gülen ise “Bazıları atmosferi bozmak ve suları bulandırmak için çok çalışıyor. Erdoğan son zamanlarda adalara gitmek, adaları yağmalamak, işgal etmek gibi saçma sapan şeyler konuşuyor. Herkes kendi yerinde kalmalı” ifadeleriyle Yunanistan’a destek oldu.

FETÖ elebaşının sığınağının farklı bölümleri

Kathimerini, FETÖ elebaşı ile yapılan görüşmenin toplamda 12 dakika sürdüğünü yazdı. Gülen’in aniden yorgun olduğunu ve söyleşiyi yarım bıraktığını aktaran gazete, “Özür dileyip, odadan ayrıldı” dedi. FETÖ elebaşının sağlık sorunları olduğunu gizlemediği yazıldı.

HASTANE DIŞINDA EVDEN ÇIKMIYOR

Gazete ayrıca, Gülen’in yaşadığı yeri ‘sığınak’ olarak tanımladı. Odalarda hiç pencere olmadığından söz edildi. Kapısında 7/24 güvenlik elemanlarının olduğu, yalnızca hastaneye gitmek için evden çıktığı yazıldı.

Gazete, evin detaylı fotoğraflarının çekilmesine izin verilmediğini aktarırken yine de mülkün uzaktan çekilmiş fotoğraflarını paylaştı. Ayrıca FETÖ elebaşının fotoğraflarının çekilmesinin de yasak olduğu belirtildi.

Daha önce Türkiye tarafından birçok kez FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in Türkiye’ye en yakın zamanda iadesi için gerekli adımların atılması konusunda ABD’ye çağrıda bulunulmuştu.