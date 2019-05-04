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FETÖ itirafçısı Gülerce: Yıldırım’a mazbata verilme ihtimali de var…

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Fetullahçı çete itirafçısı Hüseyin Gülerce, 31 Mart İstanbul seçimlerine ilişkin haddini aşan açıklamada bulundu. Gülerce, “İmamoğlu’nun mazbatasının iptali ve ikinci aday olarak Yıldırım’a mazbata verilme ihtimali de var” olduğunu iddia etti.
FETÖ itirafçısı Gülerce: Yıldırım’a mazbata verilme ihtimali de var…

Fetullahçı çete itirafçısı Hüseyin Gülerce, 31 Mart İstanbul seçimlerine ilişkin haddini aşan açıklamada bulundu. Gülerce, “İmamoğlu’nun mazbatasının iptali ve ikinci aday olarak Yıldırım’a mazbata verilme ihtimali de var” olduğunu iddia etti.

Bir dönem FETÖ’nün dibinden ayrılmayan Star yazarı Hüseyin Gülerce, YSK’nın İstanbul için vereceği kararın ne olursa olsun Türkiye’yi siyasî kaos dönemine sokacağını iddia etti.  Gülerce ihtimaller arasında “Sandık hileleri ve oyunlarının CHP lehine tezgâhlandığı gerekçesiyle, İmamoğlu’nun mazbatası iptal olur ve ikinci aday olarak Binali Yıldırım’a mazbata verilmesi” olduğunu öne sürdü.

“Doğrudan FETÖ şeytanlıklarını, kumpaslarını, tezgâhlarını hatırlatan bu sandık ihanetine, ‘olsun, bir defa da göz yumulsun’ mu densin?” diyen Gülerce’nin “İstanbul kararı; CHP ne yapar?” başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz parti genel merkezinde düzenlediği önceki günkü basın toplantısında çarpıcı gerçeği şöyle belirtti:

“İki yıl öncesinden başlayarak, tam bir organizasyon içerisinde sandık başında hile yapmaya dönük bir takım iş ve işlemlerin olduğunu görüyoruz.”

Doğrudan FETÖ şeytanlıklarını, kumpaslarını, tezgâhlarını hatırlatan bu sandık ihanetine, “olsun, bir defa da göz yumulsun” mu densin?

YSK, nasıl bir karar verirse versin Türkiye’yi siyasî kaos dönemi bekliyor.

Üç ihtimal var:

1. İtirazlar reddedilir, İmamoğlu’nun başkanlığı kesinleşir.

2. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri iptal olur, yeni bir seçim için tarih verilir.

3. Sandık hileleri ve oyunlarının CHP lehine tezgâhlandığı gerekçesiyle, İmamoğlu’nun mazbatası iptal olur ve ikinci aday olarak Binali Yıldırım’a mazbata verilir…

Birinci ihtimal için Cumhurbaşkanı Erdoğan, “YSK kararına tabii ki saygılı oluruz” dedi.

Ancak ikinci ve üçüncü ihtimal CHP’ye neler yaptırır?

YSK üyelerini Kızılay’da yüzünüze tükürürler diye tehdit eden CHP zihniyetinden endişelenmemek elde değil…

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