'FETÖ lideri Fethullah Gülen öldü'

FETÖ lideri Fethullah Gülen (86) ABD'de öldü. Gülen'in ölüm haberini yeğeni Ebuseleme Gülen de doğruladı.

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği bildirildi. Gülen'in ölüm haberini kendisine yakın Herkül sitesi duyurdu.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fethullah Gülen’in kaldırıldığı hastanede öldüğü iddia edildi. Gülen'in ölüm haberi, terör örgütüne yakınlığıyla bilinen "Herkul.org" isimli internet sitesinin sosyal medya hesabı X’te yapılan açıklama ile duyuruldu

Açıktlamada “Ömrünün her anını din-i mübiîn-i İslam’a ve insanlığa hizmet için sarf eden Muhterem Fethullah Gülen​ Hocaefendi bugün (20 Ekim) ruhunun ufkuna yürümüştür. Defin işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi kamuoyu ile paylaşılacaktır” denildi

Erişime kapatıldı

Herkul internet sitesinin X'teki hesabının, açıklamanın ardından erişime kapandığı görüldü.

Gülen'in yeğeni ölüm haberini doğruladı

Fethullah Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Fetullah Gülen ruhunun ufkuna yürüdü. Allah rahmet eylesin" dedi.

Hande Fırat: Ankara'ya teyitli bilgi geldi

Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat, Ankara'ya bilgi geldiğini ve Gülen'in ölüm haberinin teyitli olduğunu söyledi. Fırat, CNN Türk canlı yayınında "Çok net söyleyebiliriz. Ankara'ya da bu bilgi ulaştı. Teyitli olarak söyleyebiliyoruz ki, Fethullah Gülen öldü" ifadelerini kullandı.