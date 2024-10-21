  • BIST 8793.61
  • Altın 3007.615
  • Dolar 34.2653
  • Euro 37.2478
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKABM: İsrail, Lübnan’daki barış gücünün gözlem kulesini yıktı

'FETÖ lideri Fethullah Gülen öldü'

»
FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.
'FETÖ lideri Fethullah Gülen öldü'

FETÖ lideri Fethullah Gülen (86) ABD'de öldü. Gülen'in ölüm haberini yeğeni Ebuseleme Gülen de doğruladı. 

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği bildirildi. Gülen'in ölüm haberini kendisine yakın Herkül sitesi duyurdu.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fethullah Gülen’in kaldırıldığı hastanede öldüğü iddia edildi. Gülen'in ölüm haberi, terör örgütüne yakınlığıyla bilinen "Herkul.org" isimli internet sitesinin sosyal medya hesabı X’te yapılan açıklama ile duyuruldu

Açıktlamada “Ömrünün her anını din-i mübiîn-i İslam’a ve insanlığa hizmet için sarf eden Muhterem Fethullah Gülen​ Hocaefendi bugün (20 Ekim) ruhunun ufkuna yürümüştür. Defin işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi kamuoyu ile paylaşılacaktır” denildi

 

Erişime kapatıldı

Herkul internet sitesinin X'teki hesabının, açıklamanın ardından erişime kapandığı görüldü. 

Gülen'in yeğeni ölüm haberini doğruladı

Fethullah Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Fetullah Gülen ruhunun ufkuna yürüdü. Allah rahmet eylesin" dedi. 

 

Hande Fırat: Ankara'ya teyitli bilgi geldi

Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat, Ankara'ya bilgi geldiğini ve Gülen'in ölüm haberinin teyitli olduğunu söyledi. Fırat, CNN Türk canlı yayınında "Çok net söyleyebiliriz. Ankara'ya da bu bilgi ulaştı. Teyitli olarak söyleyebiliyoruz ki, Fethullah Gülen öldü" ifadelerini kullandı. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yunan Dışişleri Bakanı: Türkiye ile görüşüyoruz, münhasır ekonomik bölge anlaşması imzalayabiliriz06 Ekim 2024 Pazar 21:07
  • Erdoğan: 'Netanyahu hükümeti, Anadolu’yu da içine alan bir ham hayal kurmakta'02 Ekim 2024 Çarşamba 08:36
  • Türk dünyasına ortak harita çalışması01 Ekim 2024 Salı 10:31
  • Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti01 Ekim 2024 Salı 08:59
  • Deprem davalarında bir ilk: Müteahhit Alpargün'e "olası kast"tan 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis28 Eylül 2024 Cumartesi 08:46
  • Erdoğan'dan 'kılıçlı yemin' açıklaması: 'Hak ettikleri cezayı almalarını temin edeceğiz'27 Eylül 2024 Cuma 09:20
  • Trabzon’da sel can aldı: Dereler taştı, araçlar sürüklendi, sokaklar alt üst oldu23 Eylül 2024 Pazartesi 12:16
  • Bursa'da eğitim uçağı düştü; 2 pilot hayatını kaybetti23 Eylül 2024 Pazartesi 09:44
  • Münür Rahvancıoğlu, N-82 Tahdit Koduna Karşı İstinaf Başvurusu Yaptı22 Eylül 2024 Pazar 09:21
  • NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: 'Türkiye olmadan Avrupa'nın güvenliğini öngörmek imkansız'20 Eylül 2024 Cuma 11:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti