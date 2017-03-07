FETÖ şüphelisi akademisyenlerin Bank Asya 'hesap trafiği' iddianamede

FETÖ soruşturması kapsamında, Karabük Üniversitesinde görev yapmış 16 şüpheli hakkında hazırlanarak kabul edilen iddianamede, şüphelilerin Bank Asya'ya 987 bin 147 lira, 12 bin 657,83 dolar ve 8 bin 620 avro yatırdığına yer verildi.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığınca 15 Temmuz darbe girişimi ve Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Karabük Üniversitesinde görev yapmış 16 şüpheli hakkında hazırlanan ve Karabük Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, şüphelilerin Bank Asya'yı 2014 yılı ve sonrasında da aktif olarak kullandığı ve bankaya toplu para yatırdığının tespit edildiği belirtildi.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 84 sayfalık iddianamede, tutuklu Ahmet Öksüz, Aladdin Yılmaz, Cahid Özdeveci̇, Erdal Bi̇ber, Hakan Suvak, Hüseyin Ci̇noğlu, Hüseyin Çevi̇k, Turgay Türker, Süleyman Semi̇z, Seymen Kahraman, Serkan Esen, Salih Yıldırım, Rüveyda Kılıçbay, Mustafa Kurt ve Mahmut Çeli̇k'in FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile bağlantılı veya destek ya da yardımcı olma durumu nedeniyle kamu görevinden açığa alındığı, üzerine atılı suçun cezasının, olayın niteliği ve ağırlığı dikkate alınarak 3 Ağustos'ta tutuklandığı, akabinde Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamu görevinden çıkarıldığı anımsatıldı.

İddianamede, Halil İbrahim Demi̇rci̇'nin ise firari olduğu aktarıldı.

Bank Asya'yı aktif olarak kullanmışlar

Bütün şüphelilerin 17-25 Aralık sürecinin ardından 2014 yılı ve sonrasında Bank Asya'yı aktif olarak kullandığı ve toplu para yatırma işlemleri gerçekleştirdikleri vurgulanan iddianamede, şüphelilerin bankaya toplam 987 bin 147 lira, 12 bin 657,83 dolar ve 8 bin 620 avro para yatırdığı, çeşitli tarihlerde çeşitli bankalardan ihtiyaç kredisi kullandıkları, bu durumun örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in Bank Asya'ya sahip çıkılması çağrısına şüphelilerce uyulduğunu gösterir delil olduğunun değerlendirildiğine yer verildi.

Şüphelilerin örgütle ilişkili yayın organlarına abonelikleri bulunduğu belirtilen iddianamede, yine örgüte ait olan ve KHK kapsamında kapatılan dernek, sendika, okul, dershane ve yurt gibi yerlerde görev aldıkları, kaldıkları veya çocuklarının eğitim gördüğü vurgulandı.

"Amerika'ya sığınma başvurusu nasıl yapılır?"

Şüphelilerden Erdal Bi̇ber'in el konulan telefonunda yapılan incelemede "Amerika'ya sığınma başvurusu nasıl yapılır?" ibareleri bulunan paylaşımın bulunduğunun tespit edildiğinden bahsedilen iddianamede, yine telefonda "Zamanhaber" ve "BankasyaPollNo7895285" şeklinde kayıtların bulunduğuna değinildi.

İddianamede, şüphelilerin TCK'nın 314/2 maddesi gereğince silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Karabük Ağır Ceza Mahkemesinde davanın görülmesine başlanacak.