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‘FETÖ’ zanlısı üç eski asker, jet ski ile Sakız Adası’na kaçmaya çalışırken yakalandı

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İzmir’in Çeşme ilçesinde, jet ski ile Yunanistan’ın Sakız Adası’na kaçmaya çalışan ‘FETÖ’ zanlısı üç eski asker yakalandı.
‘FETÖ’ zanlısı üç eski asker, jet ski ile Sakız Adası’na kaçmaya çalışırken yakalandı

AA’nın haberine göre Ege Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı ekipleri, Pırlanta Plajı açıklarında, jet ski kullanarak kaçmaya çalışan şüphelileri belirledi.

Sahil güvenlik ekiplerince durdurulan ve kıyıya götürülen üç zanlı, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerine teslim edildi. 

Şüphelilerin ‘FETÖ üyesi olmak suçu’ndan yargılanmaları devam eden eski üsteğmen T.K. ile eski astsubaylar E.S. ve H.B. oldukları saptandı.

Zanlıların yurtdışına kaçmak amacıyla İstanbul’dan İzmir’e gittikleri, jet ski satın aldıkları ve Çeşme’nin yanı sıra Selçuk ve Dikili ilçelerinde keşif yaptıkları anlaşıldı. 

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı. 

 

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