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FETÖ'den ihraç edilen 10 bin polis askerliğe çağrıldı

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FETÖ'den ihraç edilen 10 bin polis askerliğe çağrıldı
FETÖ soruşturması kapsamında emniyetten ihraç edilen ve askerliğini yapmamış 10 bine yakın polise askerlik yolu göründü.

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, Emniyetten ihraç edilen ve tezkere almayan polislere askerlik için muayene kâğıtları gönderilmeye başlandı.

Kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) yurt çapında yaklaşık 25 bin polis, amir ve müdür emniyetteki görevlerinden ihraç edildi. Görevden uzaklaştırılan memur ve rütbeli polisler arasında, askerliğini yapmamış ve 10 yıllık polis hizmetini de tamamlamamış olan 10 bine yakın polis, komiser ve baş komiserin askere alınacağı öğrenildi.

Bu durumda olan polis ve amirlere çağrı gönderilmeye de başlandı. Söz konusu polislerin, muayene işlemlerini yapmaları için askerlik şubelerine başvurmaları istendi.

10 YILLIK POLİSLER MUAF TUTULMUŞTU

 2011 yılında çıkarılan '6109 sayılı Askerlik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna' göre, 10 yıllık hizmetin ardından polislerin askerliklerini yapmış sayılacağı belirtilirken, bu süreyi doldurmadan polislik mesleğinden ayrılan veya meslekten atılan kişilerinse askerlik görevlerini yapmaları gerekiyor. 8 Şubat 2011 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan, 6109 sayılı Askerlik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da şu ifadeler yer almıştı:

"Bugün itibarıyla, askerlik hizmetini yerine getirmekte olan polis memurları terhis edilecektir. Yine bugün itibarıyla, polis memuru olup da çeşitli nedenlerden dolayı haklarında yoklama kaçağı, bakaya suçu nedeniyle adli tahkikat yapılanlar hakkında işlemler durdurulacaktır. Polis memurlarının, polis eğitim ve öğretim kurumlarında görev yapanların, polis eğitim ve öğretim kurumlarının giriş sınavlarını kazananların her türlü askerlik işlemleri ertelenecek, 10 yıl sonra askerlik görevlerini yerine getirmiş sayılacaklardır."

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