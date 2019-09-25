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FETÖ'den yargılanan eski Danıştay Genel Sekreteri Kökçam'a beraat

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Mustafa Kökçam hakkındaki karar, Yargıtay 9. Ceza Dairesi’ndeki duruşmalarda verilen üçüncü beraat kararı oldu
FETÖ'den yargılanan eski Danıştay Genel Sekreteri Kökçam'a beraat

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, FETÖ üyeliğinden yargılanan eski Danıştay Genel Sekreteri Mustafa Kökçam'ın ‘delil yetersizliğinden’ beraatine karar verdi.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski yüksek yargı üyelerinin Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nce yargılanmasına devam edildi. Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmaya, tutuksuz sanık eski Danıştay Genel Sekreteri Mustafa Kökçam ile avukatı katıldı.

Duruşmada Yargıtay Cumhuriyet Savcısı, esas hakkındaki mütalaasını sundu. Mütalaada, sanık Mustafa Kökçam'ın, "delil yetersizliğinden" beraatine karar verilmesi istendi.

Danıştay Genel Sekreterliği döneminde, FETÖ mensuplarını genel sekreter yardımcılığı ile birinci başkanlık tetkik hakimleri olarak görevlendirdiği, böylelikle örgütün hiyerarşik yapısına dahil olduğu, örgüt stratejisi doğrultusunda sıkı bir disiplinle hareket ettiği öne sürülen Kökçam, esas hakkındaki savunmasında darbe girişimini ve FETÖ'yü lanetleyerek, hayatının hiçbir döneminde bu örgütün içinde olmadığını söyledi.

Duruşmalarda dinlenen tanıkların da FETÖ mensubu olmadığı yönünde beyanda bulunduklarını, hakkında herhangi bir delil bulunmadığını belirten Mustafa Kökçam, beraatine karar verilmesini istedi.

Üçüncü beraat kararı

Verilen aranın ardından Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin oy birliğiyle aldığı karar, heyete başkanlık yapan Daire Üyesi Abdurrahman Orkun Dağ tarafından açıklandı.

Mahkeme heyeti, silahlı terör örgütü üyesi olma suçundan açılan davada yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 223/2-e maddesi uyarınca sanık Mustafa Kökçam'ın beraatine hükmetti. Kökçam hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı da kaldırıldı.

Bu karar, eski yüksek yargı üyelerinin yargılandığı Yargıtay 9. Ceza Dairesi’ndeki duruşmalarda verilen üçüncü beraat kararı oldu. Yargıtay 9. Ceza Dairesince, daha önce de darbe girişimi sonrası görevinden ihraç edilen ve darbecilerin sözde sıkıyönetim direktifinde Askeri Yargıtay Başsavcısı olarak görevlendirilen eski Askeri Yargıtay Üyesi Yusuf Tamer Çetin ile "FETÖ'ye yardım" suçundan yargılanan eski Yargıtay Üyesi Necmi Özer'in beraatine karar verilmişti.

15 Temmuz'un ardından tutuklanan Mustafa Kökçam, Yargıtay 9. Ceza Dairesindeki yargılamalar sırasında 18 Ocak 2018'da adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

Mustafa Kökçam'ın, ByLock kullandığı gerekçesiyle öğretmenlikten ihraç edilen eşi de "mor beyin" uygulaması nedeniyle listeye eklendiğinin anlaşılması üzerine Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevine iade edilmişti.

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