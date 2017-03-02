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FETÖ'nün bestecisi': Albüm satsın diye ajitasyon yaptım

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FETÖ'nün bestecisi': Albüm satsın diye ajitasyon yaptım
Fethullah Gülen'in şiirlerini besteleyip "Bir Işık Sun" isimli albüm çıkaran tutuklu sanık Mehmet Çelikdemir, "Besteleri Gülen'e bizzat çaldığımı söyledim ama albüm fazla satsın diye bunu söyledim, Gülen ile hiç görüşmedim.

Antalya'da, FETÖ soruşturması kapsamında tutuklu bulunan, Fethullah Gülen'in şiirlerini besteleyip "Bir Işık Sun" adlı albüm çıkaran sanık Mehmet Çelikdemir'in yargılanmasına başlandı.

Antalya 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Çelikdemir, yakınları ve avukatı katıldı.

'10-15 GÜLEN ŞİİRİ BESTELEDİM'

Çelikdemir, savunmasında, İzmir Özel Yamanlar Koleji’nde müzik öğretmeni olarak çalıştığı yıllarda, görevlilerin 2-3 şiir getirip bestelemesini istediklerini belirtti.Çelikdemir, şöyle devam etti:

 

"Ücret karşılığı besteledim. Bestelerimi beğenince daha sonra başka şiirler de getirdiler, onları da besteledim. Daha sonra o şiirlerin Fethullah Gülen'e ait olduğunu öğrendim. Benim 100'e yakın bestem vardır, Fetullah Gülen'in şiirlerinden 10-15'ini besteledim. 1990 yılında bestelediğim bir şiiri Yamanlar Koleji'nin 5. katında olan Fethullah Gülen'e dinletmişler. O da beğenmiş, kendisini görmedim, beni dışarıda beklettiler."

'GÜLEN İLE HİÇ GÖRÜŞMEDİM'

Hakim Durmuş Arslan'ın, sanığa, 2015 tarihinde verdiği bir röportajda Fethullah Gülen için yaptığı besteyi Gülen'e bizzat çaldığını söylediğini hatırlatması üzerine de, Çelikdemir, "Besteleri Gülen'e bizzat çaldığımı söyledim, ama albüm fazla satsın diye bunu söyledim, Gülen ile hiç görüşmedim. O tarihte albüm satsın diye ajitasyon yaptım" dedi.Mahkeme heyeti, sanığın savunmanın alınmasının ardından, Çelikdemir'in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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