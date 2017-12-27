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FETÖ'nün "KKTC Sorumluları" suçlamasıyla 2 kişi tutuklandı

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FETÖ'nün "KKTC Sorumluları" suçlamasıyla 2 kişi tutuklandı
Operasyon kapsamında evlerde yapılan aramalarda, sahte kimlik belgeleri ve yastık ile yatak altlarına gizlenmiş 23 bin 440 TL ve 5 bin dolar para ele geçirildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında FETÖ/PDY üyelerinin gizlendiği 13 ayrı gaybubet evine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda aralarında örgütün KKTC sorumluları oldukları iddia edilen kişilerin de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.

ŞOK OPERASYON YAPILDI

Alınan bilgiye göre Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında firari olan FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üst düzey yöneticileri ve mensuplarının gizlendikleri ve faaliyetlerini yürüttüğü belirtilen 13 ayrı gaybubet evine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

YEDİ ŞÜPHELİ YAKALANDI

Gaybubet olarak adlandırılan evlere Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ulusal Güvenliğe Yönelik Suçlar Büro Amirliği ile İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerinin 13 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında haklarında yakalama kararı bulunan Mardin eğitim danışmanı B.B, KKTC yapılanmasında yer alan M.D, H.D, Diyarbakır bölge talebe mesulu İ.Y. ile A.T, M.V. ve S.A.K. gözaltına alındı. Şüphelilerden bazılarının örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları öğrenildi.

EVLERDE SAHTE KİMLİK ÇIKTI

Operasyon kapsamında evlerde yapılan aramalarda, sahte kimlik belgeleri ve yastık ile yatak altlarına gizlenmiş 23 bin 440 TL ve 5 bin dolar para ele geçirildi. Gözaltına alınanların arasında örgütün KKTC sorumluları olduğu iddia edilen 2 kişinin de bulunduğu belirtildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgusunun devam etiği öğrenildi.

 

(diyarbakirsoz.com)

 

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