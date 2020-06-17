FETÖ'nün KKTC’deki 2 numaralı polis imamı yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) KKTC’deki 2 numaralı polis imamı olduğu belirlenen Çetin Şahmaran polis operasyonuyla yakalandı.

Şahmaran’ın evinde yüklü miktarda para ve çok sayıda örgütsel döküman ele geçirildi.

İHA’nın haberine göre, Lefkoşa'da FETÖ'ye operasyon yapıldı.

Polisin uzun süredir teknik takipte tuttuğu ve polis içerisinde 2 numaralı imam olduğu öğrenilen Çetin Şahmaran yakaladı.

Şahmaran'ın Lefkoşa'daki evine yaptığı baskında 20 bin 600 Sterlin, 5 bin ABD Doları, 3 bin Euro, birçok elektronik eşya ile cep telefonu ve çok sayıda dokümana el kondu.

Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarılan KKTC'nin 2 numaralı polis imamı için soruşturma amaçlı 2 gün tutuklu kalmasına karar verildi.