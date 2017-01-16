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FETÖ'nün parti kur telkininde bulunduğu isim!

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FETÖ'nün parti kur telkininde bulunduğu isim!
KONYA 'da FETÖ'den gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan itirafçı İdris Bal'ın parti kurmasının arkasındaki nedeni anlattı.

Konya'da yürütülen Fetullahçı Terör  Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün  mahrem abilerine yönelik operasyonda şüpheli olarak ifadesine başvurulan  itirafçı, bir dönem danışmanlığını yaptığı eski milletvekili İdris Bal'ın AK  Parti'den istifa ve parti kurma sürecini anlattı.

Konya merkezli 26 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik 3 Ocak'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan itirafçı, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesinde "şüpheli"  sıfatıyla alınan ifadesinde, örgütün evlerinde para karşılığı matematik dersi  verdiğini, öğrencilerin askeri okullara veya polis okullarına hazırlandıkları  hakkında kendisine herhangi bir bilgi verilmediğini savundu.

İDRİS BAL'IN DANIŞMANLIĞINI DA YAPTI

Eski milletvekili İdris Bal'ın bir süre danışmanlığını yaptığını  belirten itirafçı, danışman olduktan sonra Kütahya milletvekili Bal adına her  kesimden, kurumdan, firmadan, basın ve yayın organından insanlarla irtibat  kurduğunu, birçok insanla tanıştığını, telefon görüşmeleri yaptığını aktardı.

BAL PARTİSİNDEN İSTİFA ETTİ

Şüpheli, "AK Parti ile örgüt arasında yaşanan dershanelerin  kapatılması sürecinde Bal, partisinden istifa etti. İstifa ettikten kısa süre  sonra 17-25 Aralık süreci yaşandı. Bal, Ak Parti'ye karşı siyasi bir çekişme içerisine girdi. Ben de milletvekili danışmanlığı görevinden istifa ettim." diye  konuştu.

 

BİRÇOK KESİMDEN KİŞİYLE GÖRÜŞTÜM

Bal'ın danışmanlığını yaptığı dönemde, yaşadığı, gördüğü, bildiği hususları ayrıca ifade etmek istediğine dikkati çeken itirafçı, bu süreçte o dönem için "cemaat" olarak bilinen Fetullah Gülen yapılanması olmak üzere birçok kesimden kişiyle işi gereği görüştüğünü ifade etti.

İDRİS BAL'IN EMRİYLE ARADIM

İtirafçı, söz konusu dönemde İdris Bal'ın organize ettiği toplantılar  ve görüşmelerin sekretaryasını tutmaktan başka bir görevi olmadığını, tüm  kişileri tamamen vekilin emri ve yönlendirmesiyle aradığını öne sürdü.

PARTİ KURMAK NİYETİNDEYMİŞ

"İstifa sonrası Bal, yeni bir çevre edinme konusunda çok çaba sarf  ediyordu. O zamanlar bu duruma bir anlam verememiştim. Bunu milletvekili  olmasından dolayı yaptığını düşünüyordum. 17-25 Aralık sürecinden sonra  gelişmelere bakıldığında anladım ki tüm gayretleri yeni bir parti kurmak  içinmiş." diyen itirafçı, şu iddialarda bulundu:

BU DÖNEMDE AMERİKA'YA GİTTİ

Yine bu  dönemde bir kez Amerika'ya gitti. Seyahatinde tahminime göre Fetullah Gülen ile  görüşmüştür çünkü bu seyahatinde o ülkede önceden planlanmış bir programa  katılmamıştı. Ancak Gülen ile görüşüp görüşmediği konusunda bizlere herhangi bir  şey söylemedi. Bu süreçte ayrıca kendisinin hazırladığı bir liste çerçevesinde Türkiye'nin önde gelen akademisyen, yazar, siyasetçi gibi kişilerle görüşüyordu.

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