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Feyzioğlu, 20 Temmuz Fen Lisesi öğrencilerini kabul etti

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Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 20 Temmuz Fen Lisesi öğrencilerini kabul etti.
Feyzioğlu, 20 Temmuz Fen Lisesi öğrencilerini kabul etti

Türkiye Cumhuriyeti Lefkosa Büyükelçiliğinde yer alan kabulde, Feyzioğlu, gençleri ve öğretmenlerini ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. 

Feyzioğlu, çoğunluğu doktor olmak isteyen öğrencilere “yolunuz açık olsun” diyerek, “Pırıl pırıl, geleceğe hazır, ulu Önder Atatürk’ün aydınlık yolunda, cumhuriyete bağlı gençleri büyükelçiliğimizde görmek gurur verici” ifadelerini kullandı

Feyzioğlu, ziyaret vesilesiyle öğretmen ve öğrenciler ile anı fotoğrafı çektirdi, öğrencilerin küçük hediyelerini kabul etti

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