Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı Demirören-Kalyoncu düğünü sırasında Çırağan Sarayı yolunun neden kapatıldığını soran bir avukatın Cumhurbaşkanı korumaları tarafından dövüldüğü ortaya çıkmıştı. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, avukata yönelik saldırıya tepki gösterdi.
Demirören-Kalyoncu düğünü sırasında bir avukatın Cumhurbaşkanı korumaları tarafından darp edilmesine Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'ndan tepki geldi.
Feyzioğlu, Facebook hesabından yaptığı canlı yayında yaşanan olayı anlatarak avukatın iki saat darp edildiğini dile getirdi. Feyzioğlu "Allah belanızı versin. Şakağıma tabanca dayasanız bu işin peşini bırakmam" dedi.
Gözü patlayan kişinin bir Türk vatandaşı ve avukat olduğunu belirten Feyzioğlu şu şekilde konuştu:
Ona bunu yapanlar ise devletimizin polis üniforması giydirdiği, polisliğin yüz karası 3-5 kabadayı. Benim devletimin verdiği silahı, kimlik kartını taşıyan ama benim devletimin verdiği silahı taşıyan ama polis olmayı becerememiş çapulcu, kabadayı, çete üyesi. Bu çocuğa kafa travması geçirten Türk polisi üniforması giyen, insanlığa ve polisliğe layık olmayan sefil yaratık. Ben bu işin peşini bırakmam. And olsun bırakmam.
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