Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı Demirören-Kalyoncu düğünü sırasında Çırağan Sarayı yolunun neden kapatıldığını soran bir avukatın Cumhurbaşkanı korumaları tarafından dövüldüğü ortaya çıkmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı Demirören-Kalyoncu düğünü sırasında Çırağan Sarayı yolunun neden kapatıldığını soran bir avukatın Cumhurbaşkanı korumaları tarafından dövüldüğü ortaya çıkmıştı. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, avukata yönelik saldırıya tepki gösterdi.

Demirören-Kalyoncu düğünü sırasında bir avukatın Cumhurbaşkanı korumaları tarafından darp edilmesine Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'ndan tepki geldi.

Feyzioğlu, Facebook hesabından yaptığı canlı yayında yaşanan olayı anlatarak avukatın iki saat darp edildiğini dile getirdi. Feyzioğlu "Allah belanızı versin. Şakağıma tabanca dayasanız bu işin peşini bırakmam" dedi.

Gözü patlayan kişinin bir Türk vatandaşı ve avukat olduğunu belirten Feyzioğlu şu şekilde konuştu: