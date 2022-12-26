  • BIST 5.504,09
  • Altın 1078.618
  • Dolar 18.6626
  • Euro 19.8208
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

Feyzioğlu, Atan ile Arslan'ı kabul etti

» »
Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Kamu-Sen Genel Başkanı Metin Atan'ı ve KKTC'de temaslarda bulunan HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'ı kabul etti.
Feyzioğlu, Atan ile Arslan'ı kabul etti

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'ı ve Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-Sen) Genel Başkanı Metin Atan'ı kabul etti.

Bazı temaslar için Lefkoşa'da bulunan HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Kamu-Sen Genel Başkanı Metin Atan ile Feyzioğlu'na ziyarette bulundu.

Görüşmede Feyzioğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Arslan da, Feyzioğlu'nu Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı döneminden tanıdığını belirterek, yeni atandığı büyükelçilik görevinde başarılar diledi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Döveç Ailesi, Tüm Grup Şirketleriyle Yeni Yıla Merhaba Dedi26 Aralık 2022 Pazartesi 16:51
  • KKTC Din İşleri Başkanlığı’nın Girişimleriyle Suriye’de Başlayan İyilik Konutları Yapımının Büyük Kısmı Tamamlandı26 Aralık 2022 Pazartesi 15:43
  • Dikkat! Elektrik Kesintisi26 Aralık 2022 Pazartesi 15:36
  • Tatar: Bizim Anavatan ile olan ilişkilerimiz çok özel ve kutsaldır26 Aralık 2022 Pazartesi 15:21
  • Töre, Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan’ı kabul etti26 Aralık 2022 Pazartesi 14:23
  • Ulaş, KTMMOB’de Düzenlenen Panelle Anıldı26 Aralık 2022 Pazartesi 14:10
  • Milli Boksör 4’ü polis 5 kişiyi darp etti26 Aralık 2022 Pazartesi 13:58
  • 89 Kaza, 1 Ölü, 24 Yaralı!26 Aralık 2022 Pazartesi 13:05
  • Bir Haftada 5 Yangın26 Aralık 2022 Pazartesi 12:25
  • Burak Maviş'ten Seçim Sonuçları Hakkında Açıklama26 Aralık 2022 Pazartesi 12:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti