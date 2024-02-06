Feyzioğlu: Canlarımızın ve meleklerimizin adlarını sonuna kadar hep birlikte yaşatacağız

Adıyaman’da İsias Otel’de hayatını kaybeden Şampiyon Melekler Takımı için Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda anma etkinliği düzenleniyor…

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, anma etkinliğinde yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullandı:

“Şampiyon Meleklerimizin toplarını biz almıştık, hediye etmiştik. Hediye ederken ‘kupa bekliyoruz’ demiştik. Söz vermişlerdi… Tabutlarını taşıdık… Aileler için 6 Şubat’ta zaman durdu. Dünya dönmüyor, saatler, günler ilerlemiyor… 53 bin 537 bir sayı değil… Her biri hayalleri olan, geleceği olan, umutları olan, sevdikleri olan, seven, hayat kurmuş ya da hayat kurma heyecanı olan canlarımız ve Şampiyon Meleklerimiz… 53 bin 537’ye hiçbir zaman bir sayı muamelesi yaptırmamak hepimizin görevidir. Onlar canımızdı, onları bina diye tabutlara aslında yerleştirmiş olan, bunu da para hırsıyla yapmış olan katillerden Türk adaleti eliyle hesap sormak hepimizin boynunun borcudur. Acı sırasında birlik olduk, adalet arayışında da kuşkusuz birlikteyiz. ‘İhmal’ kelimesiyle izahı mümkün olmayan bu suçlara meyil etmeyecek. Bunu da başaracağımıza eminim. Canlarımızın ve meleklerimizin adlarını sonuna kadar hep birlikte yaşatacağız. Acınız acımız, acımız acınız… Mekanları cennet olsun.”